Védett ital

Agrárminisztérium: uniós oltalomban részesült a Madarasi birspálinka

Az Európai Bizottság kedden kihirdetett rendeletével a "Madarasi birspálinka" védett elnevezés lett az EU-ban. Ezzel tizenkettőre emelkedett az uniós oltalmat élvező magyar pálinka elnevezések száma - közölte az Agrárminisztérium (AM) szerdán az MTI-vel.



A Madarasi birspálinka előállítása Bács-Kiskun megye területén lévő kereskedelmi pálinkafőzdékben, kizárólag erről a területről származó birsből történhet. A Madarasi birspálinka alapanyagát adó birs számára kiváló környezetet biztosít a napfényben gazdag éghajlat és a laza, könnyen felmelegedő homoktalaj. A Madarasi birspálinka készítése során különleges lépés, hogy a birset feldolgozás előtt utóérlelik, így a gyümölcsben az aromaanyagok tovább koncentrálódnak, ezzel is biztosítva a pálinka egyedi ízvilágát. A Madarasi birspálinka illatában telt, kompótos jegyeket hordoz, amelyet a birs citrusossága erősít fel. Ízében szintén édes, kompótos jellegű, ennek köszönhetően lágy és selymes karakterű.



A 2013 óta a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegyet használó Madarasi birspálinka kimagasló minőségét számos hazai és nemzetközi pálinkaversenyen elnyert díj is bizonyítja.



A földrajzi árujelzős agrártermékekről további információ érhető el a www.gi.gov.hu honlapon.