Gazdaság

Jövő keddtől új néven működik tovább a NetPincér

Foodpanda néven, új arculattal működik tovább a NetPincér szeptember 28-ától; a tervek szerint október elejétől pedig vény nélkül kapható gyógyszerek és patikai termékek is rendelhetők a foodpanda kiszállítással - tájékoztatta a Delivery Hero Hungary Kft. az MTI-t.



Mint közölték, az 1999 óta működő, magyar alapítású NetPincér ételrendelő platform 2016-ban lett a világszerte több mint 50 országban jelenlévő Delivery Hero vállalatcsoport tagja. A cégcsoporton belül szeretnék egységesíteni a márkákat Európában, ennek első lépéseként a kontinensen Németország után Magyarországon vezetik be a foodpanda márkát.



A cég csaknem 6000 éttermi és üzleti partnere megmarad, és továbbra is együtt dolgoznak a több mint 4300 szerződött futárpartnerükkel. A felhasználók számára a kezelőfelület nem változik, minden funkció elérhető marad, de az oldal és az app megjelenése megújul. Október elejéig még a NetPincér applikáció is elérhető.



Rövid távon a márkacserét elsősorban az arculatváltásban érzékelhetik a fogyasztók. A vállalat szerint a foodpanda családhoz csatlakozással sokkal gyorsabb ütemben tudnak majd új, egyedi szolgáltatásokat nyújtani a több mint 2 millió felhasználójuknak, illetve új kényelmi funkciókat is gyorsabban, a többi foodpanda országgal egyszerre tudnak majd bevezetni.



Tájékoztatásuk alapján a foodpanda már több, mint egy ételrendelő platform, ezt jelzi egyebek mellett, hogy akár 30 percen belül gyógyszereket is házhoz szállítanak majd az egyik országos gyógyszertárhálózattal kötött megállapodás eredményeképpen. Több mint 700 gyógyászati, szépségápolási, életmód-, valamint babaápolási termék közül lehet majd választani, a patikai árakkal azonos áron.



Első körben teljes budapesti lefedettséggel indul a szolgáltatás, november végéig ingyenes lesz a házhoz szállítás. A tervek szerint még októberben elérhető lesz a gyógyszer-házhozszállítás Debrecenben, Miskolcon, Pécsen, Szentendrén, Szegeden, Győrben, Kecskeméten, Szombathelyen, Székesfehérváron és Egerben, az év végére pedig minden nagyobb városban.



A Delivery Hero Hungary Kft. idén augusztusban 336 munkavállalót alkalmazott a tavaly augusztusi 180, és a tavalyelőtti 129 után. Tájékoztatásuk szerint a tervezett több milliárd forintos beruházások mellett közvetlenül több száz, közvetetten pedig a cég partnereivel együtt több ezer új munkahelyet szeretnének Magyarországon létesíteni.



Kiemelték, hogy a vállalat új szolgáltatásokat kíván meghonosítani Magyarországon, ezek között említették a már elérhető extra gyors, 30 perc alatti élelmiszer-kiszállítást is.



Mint közölték, az elmúlt időszakban olyan fogyasztók is kipróbálták az étel- és az élelmiszer-házhozszállítást, akik korábban nem éltek ezzel a lehetőséggel, és ez olyan folyamatokat indított el, amelyek a gyorskereskedelem előretörését támogatják.

A Delivery Hero Hungary Kft. árbevétele 10 milliárd forint volt 2020-ban, míg egy évvel korábban 3,9 milliárd forint; a cég tavaly 346 millió forint adózott eredményt ért el a 2019-es 678 millió forintos veszteség után.