Beruházás

Magyarország gazdaságilag növekvő, az innováció terén folyamatosan fejlődő ország

Magyarország gazdaságilag növekvő, a vállalatok számára optimális környezetet biztosító, az innováció területén folyamatosan fejlődő ország - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára egy szakmai konferencián kedden Budapesten. A konferencia keretében adták át először az "Év digitális faluja"-díj elismerést.



Nagy Balázs a Civitas Sapiens '21 Okos Város Konferencián kiemelte: a visegrádi országok és az egész térség jelentősége egyre jobban növekszik, Közép-Európa erősödik, versenyképessége javul, gazdasági teljesítménye nő, így a térség a kontinens gazdasági motorjává vált.



Kiemelte, az Ipar 4.0, a robotizáció, a mesterséges intelligencia, az adatgazdaság, a smart technológiák robbanásszerű terjedése azonnali válaszokat követel. Úgy vélte: Közép-Európa képes arra, hogy eredményes válaszokat adjon a kor technológiai kihívásaira és az innováció terén is mintává váljon. "Minden adott ahhoz, hogy sikerre vigyük a térséget" - hangoztatta a helyettes államtitkár.



Úgy vélte, a konferencia is újabb lépés ehhez, hiszen új, innovatív megoldásokra sarkall, és olyan smart-településfejlesztésre ösztönöz, amely nagyban meghatározza majd a jövőt.



Nagy Balázs, kitérve a V4-es együttműködésre, úgy fogalmazott: szilárd alap kell az együttműködésekhez, "gyenge államoknak csak gyenge szövetségesei lehetnek".



Kiemelte: Magyarország gazdaságilag növekvő, a jövő kihívásait komolyan vevő, a világjárvány gazdasági és egészségügyi hatásaival sikeresen megküzdő ország.



Mint mondta, Magyarország egy évtizede határozott gazdaságpolitikát visz. A magyar jövő letéteményeseit, a magyar családokat támogatja, őrzi nemzeti, keresztény értékeit, megvédi, erősíti egyetemeit és a kutatási szférát, és bárkivel, bármilyen ideológiai vagy gazdasági nyomással szemben megvédi a magyar emberek érdekeit - hangoztatta.



Nagy Balázs szerint a régió országai között az együttműködés egyre szorosabb, ugyanis ezek az államok felismerték egymásra utaltságukat, "belekapaszkodtak értékeikbe". Közép-Európa az elmúlt évtizedben számos elismerésre méltó eredményt mutatott fel, a térség példájává vált, míg a nyugati világ gyengülő versenyképességével, a migrációból is fakadó társadalmi konfliktusaival és kockázataival, értékrendjének fokozatos erodálásával már nem tud minta lenni - tette hozzá.



Varju Krisztina Dóra, a Külgazdasági és Külügyminisztérium V4 együttműködés elnökségének lebonyolításáért felelős miniszteri biztosa arról beszélt, hogy az idén 30 éves együttműködés kiállta az idő próbáját, és az elmúlt évek kihívásaiban bizonyította fejlődőképességét és eredményességét.

Kiemelte, hogy a V4-ek támogatták egymást a koronavírus-járvány legnehezebb hónapjaiban akkor is, amikor az európai koordináció nehézkesnek bizonyult. Mindez - mondta - a regionális szolidaritás erejét mutatja, amely jó alapot teremt a négy ország további együttműködéséhez.



A miniszteri biztos kulcskérdésnek nevezte, hogy a pandémia után ki milyen gyorsan képes újraindítani gazdasági és társadalmi életét, és ebben - vélte - a V4-ek "jól vették az akadályt".



A régió gazdasági ereje nő, és ezzel párhuzamosan a politikai súlya is a Brexit utáni európai uniós döntéshozatalban, és a magyar elnökség aktívan koordinálja a V4-ek tevékenységét azzal a céllal, hogy regionális érdekeiket minél hatékonyabban képviselhessék - emelte ki.



Közös kihívásként említette a regionális infrastrukturális kapcsolatok fejlesztésének szükségességét, az afganisztáni helyzet miatt várhatóan fokozódó migrációs nyomást, a nyugat-balkáni országok támogatását és a zöld-gazdasági átmenetet és a digitalizációt.



Uzsák Katalin, a Miniszterelnökség területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a világjárványban mind a magán-, mind az állami szektorban felértékelődött a digitalizáció szerepe.



Kiemelte ugyanakkor, hogy a korábban megfogalmazott digitális célok semmit nem érnek, ha a fejlesztések előnyeit az állampolgárok nem a hozzájuk legközelebb lévő környezetben tudják élvezni. A digitális közigazgatás adta lehetőségek csak úgy érhetik el céljukat, ha azt a legkisebb településen a legidősebb polgárok is igényebe vehetik - mutatott rá.



Ebben az évben a Digitális Jólét Program harmadik alkalommal rendezi meg konferenciáját okos város témában. A kétnapos Civitas Sapiens '21 Okos Város konferencia programja - összehangban Magyarország V4 soros elnökségével - "V4 Summit"-tal egészül ki. A konferencia és kiállítás vendégországa Csehország.



A konferencia keretében adták át először az "Év digitális faluja" díj elismerést, amelyet idén Alsómocsolád, Nagypáli, Füzérradvány és Rábapordány nyert.



A díjazott megoldások között van többek között turisztikai szolgáltatásokat támogató planetárium, Boeing-szimulátor és QR-kódos sétaútvonal; energiapark, amely nemcsak a település energiaellátásában vesz részt, hanem zöld turisztikai attrakcióként is üzemel; napenergiából nyert villanyárammal fűthető templom; Magyarországon egyedülálló, és Európában is ritkaságnak számító sertéstelep, ahol minden, az állatokra veszélyes külső tényezőt kizártak.



Az "Év digitális faluja" címet 2021-ben alapították azzal a céllal, hogy a települések képesek legyenek a lehető legnagyobb körben használni és bemutatni digitális fejlesztéseiket, kiaknázva az abban rejlő adottságokat. A címre a digitális innovációkat alkalmazó, ötezer lakosúnál kisebb magyarországi települések pályázhattak, a projekteket egy szakértőkből álló, független szakmai zsűri értékelte.