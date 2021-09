Környezetvédelem

Megkezdte működését a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. napelemes tetőcserepet előállító gyára Pécsen

2021.09.21 13:17 MTI

Megkezdte működését a magyar, családi tulajdonban lévő Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. (Terrán) 326 millió forintos kormányzati támogatással, 725 millió forintból létesített napelemes tetőcserepeket előállító gyára kedden, Pécsen.



Varga Mihály pénzügyminiszter a gyáravató ünnepségen azt mondta: a magyar gazdaság újraindításában az építőipar élenjáró ágazattá vált, a jelentős növekedés nem valósulhatott volna meg a magyarországi építőanyag-gyártók - így például a Terrán - pozitív hozzáállása nélkül.



Kiemelte, hogy a pécsi központtal működő vállalat száz éves múltra tekint vissza, komoly emberi erőforrásokkal, szaktudással rendelkezik, és a piac változásait mindig is képes volt követni jövőképével, elképzelésivel és innovációival.



A kormány, ahogy az elmúlt években, úgy a jövőben is az előremutató elképzelésekkel, célokkal és víziókkal rendelkező, a gazdaság megerősödését, a helyi munkalehetőségeket gyarapító vállalatok partnereként jelenik meg és biztosít számukra támogatásokat - fogalmazott a miniszter.



A zöld, klímabarát technológiák alkalmazásának támogatása és a klímavédelemért folytatott erőfeszítések terén Magyarország jelentős lépéseket tett az elmúlt időszakban, illetve tesz jelenleg is - mondta.



A paksi atomerőmű bővítésére utalva ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy e folyamat nem jelentheti a "meglévő, hasznos energia-előállító területek" felszámolását.



A magyar gazdaság Varga Mihály szerint mára ledolgozta azt a veszteséget, amelyet a koronavírus-járvány okozott: az első fél évben 7,6 százalékkal, míg a második negyedévben közel 18 százalékkal nőtt a gazdaság teljesítménye, vissza tudták építeni a kényszerű zárás miatt megszűnt munkahelyeket, sőt újakat hoztak létre.



Ez a fellendülés ad reményt a kormánynak a további gazdaságpolitikai tervei megvalósítására, közöttük 1,9 millió szülő idei szja-befizetésének visszatérítésére - tette hozzá.

Varga Mihály ígéretet tett, hogy "a magyar költségvetés, a magyar államháztartás továbbra is segítő, támogató gazdaságpolitikát folytat", (...) "hogy a beruházások támogatásán keresztül a magyar gazdaság versenyképessége tovább tudjon javulni".



Hozzáfűzte: mindez nem jelenti azt, hogy az újraindítás időszakának lezárulta után ne térjenek vissza arra a fiskális pénzügyi pályára, amely során alacsonyan tartják az adósságszintet és az államháztartási hiányt, és mindezzel együtt ösztönzik a beruházásokat és a munkahelyek létrehozását, csökkentik az adó mértékét.



Hoppál Péter (Fidesz), Pécs országgyűlési képviselője kiemelte: a Terrán töretlen és folyamatos fejlődése, az új technológiák iránti hozzáállása jól illeszkedik a Pécs újraiparosítását szolgáló célkitűzések közé. Felidézte: a kormányzat támogatásával az elmúlt években számos munkahelyteremtő beruházás valósult meg a városban és környékén, új vállalatok telepedtek meg Pécsen, ugyanakkor a tradicionális helyi, magyar tulajdonú cégek is jelentős támogatásokban részesülhettek a kabinetnek köszönhetően.



Gódi Attila, a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. ügyvezető igazgatója közölte: a Terrán új beruházásával már három magyarországi és két határon túl működő gyárban állítják elő a cég termékeit, míg a Generon napelemes tetőcserepek a cégcsoport hatodik automata gyártósorán készülhetnek.



Hozzátette: az új termék - fél évtizeddel ezelőtt indult - kifejlesztését az egyre növekvő piaci igények zökkenőmentes kiszolgálására alapozták, a gazdasági mutatók és a vásárlói visszajelzések is azt jelzik, hogy jó úton haladnak. A jövőben évente legalább 200 ezer napelemes cserép előállítását tervezik.



Jankó Árpád, a Terrán Generon divízió vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a pécsi gyárban üzembe helyezett gyártósor és technológia egyedülálló és a félvezető lapkákon, az üvegen és a csatlakozókon kívül mindent, ami a termék előállításához szükséges, a Terrán szakemberei készítenek.

A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. sajtóanyaga szerint a teljes egészében magyar, családi tulajdonban lévő, Magyarországon több mint 300, külföldön további mintegy 100 munkavállalót foglalkoztató társaság a pécsi gyárát a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (Ginop) 326 millió forintos keretéből, önerővel és banki hitellel, összesen 725 millió forintos beruházással hozta létre.



Az új gyár kezdetben 20 embernek ad munkalehetőséget, ez a szám pedig a közeljövőben akár a háromszorosára is növekedhet a tervezett külföldi értékesítések felfutásának köszönhetően



A cég tájékoztatása szerint a napelemes tetőcserép jelenleg nemzetközileg is egyedülálló fejlesztés, annak bevezetése óta közel 200 otthon és középület energiaellátását biztosítja ilyen rendszerű tető, ami összesen több mint 75 ezer beépített modult jelent. A tervek szerint ez a szám 2021-ben elérheti a 100 ezret, így az év végére megközelítőleg 250 épületnek lesz napelemes tetőcserepe.



Gódi Attila ügyvezető igazgató egy márciusi sajtótájékoztatón elmondta: 2020-ban a koronavírus-járvány ellenére is 9 százalékkal rekordösszegre, 18 milliárd forintra nőtt a Terrán forgalma, ezen belül a belföldi értékesítés árbevétele 8 százalékkal 11 milliárd forintra emelkedett. A vállalat nyeresége a 2019-es 1,57 milliárd forint után 2020-ban 1,37 milliárd forintot tett ki. Az ügyvezető 2021-re kétszámjegyű forgalomnövekedéssel számolt, és előrevetítette: a cég árbevétele ez év végére várhatóan eléri a 20 milliárd forintot.