Gazdaság

Továbbra is aktív a használtautó-piac

A magyar használtautó-piacon 534 400 személygépkocsi cserélt gazdát augusztus végéig, 3,5 százalékkal több, mint egy évvel korábban - tájékoztatta a JóAutók.hu hétfőn az MTI-t, a DataHouse előzetes adatai alapján.



A három nyári hónapban több mint 202 ezer használtautó-átírásra került sor, a közlemény szerint ez a második legmagasabb nyári érték.



Tavaly nyáron ennél is magasabb, közel 216 ezres forgalmat mértek június és augusztus között, de ez egyértelműen a koronavírus-járvány miatt bevezetett tavaszi lezárások során kiesett vásárlások pótlásának hatása volt - jelezte Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.



Hozzátette, hogy az őszi hónapokra is kedvezőek az előjelek, így megdőlhet a 2019-ben beállított 808 ezres éves csúcs.



A JóAutók.hu szerint a további aktivitást jelentősen segíti, hogy sok vásárló az új autók áremelkedése, valamint az egyre súlyosabb chiphiány következtében jelentősen megnőtt szállítási határidők miatt a használtautó-piacon keresi következő autóját. Annak ellenére, hogy a megnőtt kereslet miatt a használtautó-piacon is jelentős áremelkedés következett be, ennek mértéke egyes kategóriákban bőven meghaladta a 20 százalékot is az elmúlt egy év során - tették hozzá.