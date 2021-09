Gazdaság

Energiahivatal: ötéves csúcsra emelkedett júliusban a hazai áramfogyasztás

Ötéves csúcsra emelkedett júliusban a hazai bruttó villamosenergia-fogyasztás, 7,5 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban; a rendszerterhelés maximuma több napon is megdöntötte a nyári csúcsértékeket - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) pénteken az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint júliusban 95 euró/MWh-ra nőtt a HUPX-en (magyar szervezett villamosenergia-piac) az áram ára, ez 17 eurós emelkedés a júniusi szinthez képest. Az áremelkedésben a legfontosabb szerepe a magas gázáraknak volt, amelyek olyan magasak lettek, hogy a német piacon ismét jövedelmezőbb volt szénből előállítani az áramot, mint földgázból - jelezte a MEKH.



Nőttek az árak a hőhullámok idején jelentősen megemelkedő fogyasztás miatt is, a magasabb hőmérséklet 2 százalékponttal emelte a fogyasztás havi növekedési ütemét.



A hazai termelés 2,6 százalékkal emelkedett, a földgáztüzelésű és a naperőművek termelése magasabb volt, mint egy évvel korábban. Mivel a hónap első felében a paksi atomerőműben és a gönyűi erőműben is volt karbantartás, több nettó importra szorult az ország, mint az előző évek azonos hónapjában; a fogyasztás 26,3 százalékát biztosította külföldi forrás.



Mivel a román és a balkáni importkereslet is magas volt, egyre gyakrabban fordult elő, hogy az áprilisban üzembe helyezett új szlovák-magyar határkeresztező kapacitás kihasználása maximális volt, így a hazai piac ismét drágábbá vált, mint a szlovák - közölte a MEKH.