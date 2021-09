Gazdaság

Turisztikai ügynökség: minden idők legsikeresebb nyarát zárta a belföldi turizmus

Nyáron a tavalyinál 25 százalékkal több, közel 15 millió vendégéjszakát regisztráltak, és közel 5 millió vendég, közülük 1 millió külföldi nyaralt idén Magyarországon. 2021.09.10 12:55 MTI

Minden idők legsikeresebb nyarát zárta 2021-ben a belföldi turizmus Magyarországon - mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója a nyári szezont értékelő sajtótájékoztatóján pénteken Budapesten.



Hozzátette: nyáron a tavalyinál 25 százalékkal több, közel 15 millió vendégéjszakát regisztráltak, és közel 5 millió vendég, közülük 1 millió külföldi nyaralt idén Magyarországon. Ismertetése szerint 360 milliárd forintot költöttek el a vendéglátóhelyeken, ez 25 százalékos növekedés 2020-hoz képest, és a 2019-es rekordévinél is 10 százalékkal magasabb. A vendéglátás teljesítménye tehát már felülmúlta a járvány előttit - mondta a vezérigazgató.



A szálláshelyeken az ötmillió turista 183 milliárd forintot költött el, ami 41 százalékos növekedés az előző évhez képest.



Értékelése szerint pozitív elmozdulás látszik a beutazó turizmusban is: a külföldiek 2,9 millió vendégéjszakát töltöttek el a magyarországi szálláshelyeken, ami 40 százalékkal magasabb, mint tavaly.



A turisztikai térségek sorrendje változatlan: a legnépszerűbbek idén is a Balaton, a Mátra-Bükk és Debrecen térsége volt - közölte a vezérigazgató.



Guller Zoltán elmondta: nyáron a legnépszerűbbek a szállodák voltak a vendégek körében, országosan 46 százalékos volt az átlagos kihasználtság a szállodákban a tavalyi 35 százalékkal szemben.



Kitért arra is, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (ntak) adatai alapján a forgalom mindhárom nyári hónapban felülmúlta az előző évit: júniusban 66 százalékkal, júliusban 22 százalékkal, augusztusban pedig 16 százalékkal volt magasabb a vendégéjszakák száma. Augusztus 20-án, a legforgalmasabb napon 220 ezer vendégéjszakát regisztráltak, Budapesten közel kétmillióan vettek részt a rendezvényeken.



A SZÉP-kártyákra 89 milliárd forintot töltöttek fel a munkáltatók a nyári időszakban, az első nyolc hónapban 244 milliárd forintot. A feltöltések elérhetik a 360 milliárd forintot az idén, mindez nagymértékben segíti az ágazat talpra állását - mondta Guller Zoltán. Idén 252 milliárd forintot költöttek az első nyolc hónapban a kártyákról, nyáron pedig 53 százalékkal többet, 145 milliárd forintot. A költések értéke rekordot döntve eléri majd a 300 milliárd forintot a várakozásaik szerint - közölte.

Guller Zoltán kiemelte: a nyárral a turizmus nem ér véget, napról-napra dinamikusan emelkednek az őszi előfoglalási adatok, már most több mint 5 millió vendégéjszaka van az ntak-rendszerben. Szeptemberre a tavalyinál 25 százalékkal magasabb a megvalósult és lefoglalt belföldi éjszakák száma, a külföldi vendégéjszakáké pedig közel négyszeres növekedést mutat. Idén a 30 millió vendégéjszakát el fogja érni az ágazat - ismertette Guller Zoltán, hozzátéve: aki mindkét oltást megkapta, az korlátozás nélkül utazhat Magyarországon. Hangsúlyozta: a kormány célja a járvány után, hogy a gazdasági növekedés elérje az 5,5 százalékot, ennek elérésében a turisztikai ágazat szerepe kiemelt.