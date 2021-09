Fogyasztóvédelem

Agrárminisztérium: sikeresen zajlott a nyári szezonális ellenőrzés

Befejeződött az Erdős Norbert, az Agrárminisztérium (AM) élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár által elrendelt, teljes élelmiszerláncra kiterjedő idei nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés, amelyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) irányításával a megyei kormányhivatalok járási hivatalainak szakemberei és a Nébih munkatársai végeztek - közölte pénteken a minisztérium.



A közlemény szerint az ellenőrzés kiterjedt a turisztikai szempontból frekventált helyeken, rendezvényeken, fesztiválokon, vásárokon működő kereskedelmi és vendéglátó létesítményekre, mozgóboltokra, a büfékocsik és mozgó vendéglátók tevékenységére, az ifjúsági és gyermek táborok étkeztetésére, a zöldség-gyümölcs, illetve a borászati termékek és alkoholos italok forgalmazására.



A szakemberek országosan összesen 4702 ellenőrzést végeztek július 1. és augusztus 20. között, amelyek közül 455 élelmiszer előállító helyen, 2054 a kereskedelmi üzletekben és 2193 vendéglátóhelyen zajlott. Az ellenőrzések során 85 esetben figyelmeztettek, 376 alkalommal pedig bírságot is kiszabtak a szakemberek összesen több mint 32,8 millió forint összegben, illetve 43 élelmiszervállalkozás tevékenységének korlátozására volt szükség.



Az elmúlt évhez viszonyítva csökkent a termékek minőségére vonatkozó hibák aránya, azonban a leggyakoribb probléma idén is higiéniai eredetű volt, és a tavalyinál több mulasztást tártak fel a dolgozók egészségügyi alkalmasságával és képzettségével, a nyomon-követhetőséggel, valamint a hűtési lánc fenntartásával kapcsolatban.



A vizsgálat alá vont élelmiszerek esetében legtöbbször megállapított hiba idén is a lejárt termékek forgalmazása volt. Az elmúlt évekhez képest csökkent a fogyasztásra alkalmatlan, ismeretlen eredetű, illetve nem nyomon követhető termékek előfordulása, azonban nőtt a jelölési hibás termékek aránya, illetve több élelmiszert vontak ki a forgalomból.



A rovar szennyezettségre irányuló laboratóriumi vizsgálatok alkalmával különféle liszt termékeket, illetve vendéglátóhelyeken mintázott húskészítményeket elemeztek, amely során kifogásolt terméket nem találtak.



A nyári szezonális ellenőrzéssel párhuzamosan júniusban és júliusban a friss húsok forgalmazásának célellenőrzése keretében a járási hivatalok szakemberei országosan 616 kiskereskedelmi létesítményben ellenőrizték a származásra vonatkozó tájékoztatást és a nyomon-követhetőséget. A sertéshús származását néhány esetben szövegesen nem, illetve helytelenül tüntették fel, de szinte mindenhol fellelhető volt a származási hely zászlóval történő megjelenítése. A friss húsok belső, vállalkozáson belüli nyomon követését - néhány hibától eltekintve - biztosították az ellenőrzött üzletekben.