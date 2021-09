Élelmiszerbiztonság

Elindult a Nébih közétkeztetési információs oldala

Az új tematikus weboldal nemcsak a közétkeztetők és a megrendelők, hanem a fogyasztók számára is tartogat érdekes információkat. 2021.09.01 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A pályázati folyamat és a beszerzések támogatása érdekében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közétkeztetési információs oldalt hozott létre.



A Nébih szerdai, az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint az új tematikus weboldal nemcsak a közétkeztetők és a megrendelők, hanem a fogyasztók számára is tartogat érdekes információkat.



Számos fontos változás lépett életbe szeptember 1-jétől a közétkeztetési tárgyú közbeszerzéseknél, a többi között középpontba kerülnek a hazai termékek és a Nébih közétkeztetési minősítése is előfeltétellé válik - tudatták.



Szeptember 1-jétől kell alkalmazni a közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzésekre vonatkozó 676/2020. (XII. 28.) kormányrendelet szabályait, amelyek fő célja a közétkeztetés minőségének javítása - hívták fel a figyelmet.



"A rendelet többek között előírja, hogy a közétkeztetésben 2022-től legalább 60 százalékos, 2023-tól legalább 80 százalékos arányt kell kitennie a rövid ellátási láncban beszerzett, illetve a helyi élelmiszer termékeknek, a szolgáltató kiválasztásakor pedig nem lehet a legalacsonyabb ár az egyedüli értékelési szempont" - írták.



A Nébih a https://portal.nebih.gov.hu/kozetkeztetes linken elérhető új weboldala több szempontból is támogatja a közétkeztetési közbeszerzéseket: a kiírók tájékozódhatnak a pályázóknak a Minőségvezérelt Közétkeztetési Programban (MKP) elért eredményéről és a közétkeztetés végző vállalkozásokról, míg a közétkeztetőket a beszállítók - például termelői csoportok, piacszervezők, kistermelők - "felkutatásában" segíti a felület - ismertette a hivatal.



A fogyasztók számára nem csupán a főző- és tálalókonyhák MKP-minősítése lehet érdekes, hanem a gyermek-közétkeztetésből származó ebédek érzékszervi vizsgálatának eredményei is. A "nem felelt meg"-től a "kiválóan megfelelt"-ig terjedő, ötfokú skálán értékelt menüsorok "osztályzatai" szűrhető, kereshető formában érhetők el a weboldalon - tájékoztattak.



Szintén lényeges változás, hogy a közbeszerzési pályázaton induló közétkeztetőknek minden esetben csatolniuk kell pályázati anyagukhoz a három évnél nem régebbi MKP-minősítést. Azok a közétkeztető vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek három éven belüli minősítéssel, de szeretnének közbeszerzésen indulni, a weboldalon elérhető űrlap segítségével kezdeményezhetik a minősítést - áll a közleményben.