Felsőoktatás

Öt egyetemmel együttműködési megállapodást kötött a Mészáros Csoport

Öt egyetemmel kötött együttműködési megállapodást a Mészáros Csoport - jelentették be a Mészáros Alapítvány ötödik, Egerszalókon megrendezett éves konferenciáján pénteken.



A megállapodást a Szegedi Tudományegyetemmel, a Pécsi Tudományegyetemmel, a Pannon Egyetemmel, az Óbudai Egyetemmel és Neumann János Egyetemmel kötötték meg.



Ennek értelmében a Mészáros Csoport együttműködik az egyetemek doktori képzéseivel úgy, hogy a kutatások folytatásához szakmai támogatást nyújt. Az intézmények bevonják a csoport szakembereit az oktatási folyamatokba, a cégcsoport vállalatai pedig együttműködnek a K+F projektekben az egyetemmel, biztosítva az elméleti tudás mellett a gyakorlati ismereteket is.



Kelemen Beatrix Csilla, a Mészáros Alapítvány elnöke a rendezvényen azt mondta: öt évvel ezelőtt Mészáros Lőrinc azért hozta létre az alapítványt, hogy a válvölgyi fiatalok meg tudják valósítani álmaikat. Azóta 948 Felcsúton, Alcsútdobozon, Vértesacsán, Kajászón, Tabajdon és Válon élő, a felsoktatásban tanuló diák részesült ösztöndíjban. Hozzátette: összesen csaknem fél milliárd forint értékben fizettek ki eddig ösztöndíjakat.



Az elnök úgy fogalmazott: példaértékű program valósult meg. A támogatott diákok számos tudományágban jeleskednek, amit mi sem bizonyít jobban, mint az alapítvány tudástárában mindenki számára hozzáférhető publikációk - tette hozzá.



Mészáros Beatrix, a Mészáros Csoport operatív vezetője előadásában ismertette, hogy a csoporthoz tartozó több mint háromszáz cég tíz ágazatban van jelen. Többen piacvezetők közülük, így az építőipari cégek mellett az Opus Global Nyrt., a Hunguest Hotels Zrt., az Opus Tigáz Zrt. és a Talentis Agro Zrt. A cégcsoportnak 25 ezer munkavállalója van, ezzel a legnagyobb nem állami foglalkoztató.



Mészáros Beatrix szólt arról is, hogy 2019-ben indították el a Talentis Jump! programot, amelyben a cégek gyakorlati helyet biztosítanak a diákoknak.



György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára a 2019-ben elindított Tanítsunk Magyarországért programot ismertette, amelyben egyetemista mentorok segítik a hátrányos helyzetű általános iskolásokat, és arra biztatta a konferencián jelenlévő ösztöndíjasokat, hogy csatlakozzanak a programhoz.



Számos kistelepülésen élő gyerek vagy nem tanul tovább, vagy lemorzsolódik, és ebben közrejátszik, hogy traumát jelent a közösségváltás és az is, hogy része lesz az életüknek a rendszeres utazás. A szülők általában nem tudnak ebben segíteni, a Tanítsunk Magyarországért program erre készíti fel a mentorokat - jelezte.



Az államtitkár közölte: a 2020/21-es tanév második félévében kilenc egyetem csatlakozott a programhoz, 549 mentor volt és 2326 mentorált. A következő tanév első félévére várt létszámok: 13 egyetem, 1365 mentor és 5460 mentorált.

Az Egerszalókon tartott kétnapos konferencián a Mészáros Alapítvány által támogatott hallgatók többek között a média, a bankszektor, az egészségpolitika, turizmus, az agrárium és a környezetvédelem témájú előadásokon vehetnek részt.