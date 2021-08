Fogyasztóvédelem

ITM: hatezer elektromos készülék negyedénél még hibádzik a címkecsere

A tavaly megújított energiahatékonysági címkéket március elejétől az üzletekben is ki kell helyezni. A fogyasztóvédelmi hatóság három hónapon keresztül ellenőrizte az előírás teljesülését a hagyományos és az online kereskedelemben is. Hatezer vizsgált termék több mint negyedénél volt probléma - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint az energiacímkézés az olykor borsos árú elektromos készülékek között válogató fogyasztók tájékoztatásának egyik legfontosabb eszköze. Az Állami Számvevőszék kérdőíves felmérése nemrégiben feltárta, hogy a vásárlók szinte kivétel nélkül ismerik az energiacímke fogalmát. A termékek energiahatékonysági jellemzői a válaszadók több mint négyötödének választását befolyásolták.



A fogyasztóvédelmi hatóság minden évben ellenőrzi az energiacímkék megfelelőségét különböző termékköröknél. Az idei vizsgálat apropója, hogy a jelölési rendszer egyértelművé tétele céljából a szabályozás visszatért az A-tól G-ig terjedő energiaosztályokhoz. A környezettudatos vásárlás elősegítése érdekében megújított, átláthatóbb besorolást és több adatot tartalmazó tájékoztatással a termékek csomagolásában már tavaly november óta találkozhattak a vevők. Az új címkéket márciustól a boltokban és az online áruházakban is ki kell helyezni a háztartási mosogató-, mosó- és mosó-szárító gépek, a hűtőkészülékek és az elektronikus kijelzők (köztük a televíziók, monitorok) mellé.



A kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szakemberei összesen 162 alkalommal vizsgálták az új energiacímkék meglétét, formai kialakítását, tartalmát, és a termékismertető adatlapokat. Egyes esetekben a címkéket és az adatlapokat az ezek alapjául szolgáló műszaki dokumentációkkal is egybevetették. Az ellenőrzött közel hatezerből 1633 készüléknél találtak hiányosságokat.



Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár a közlemény szerint elmondta: "A kollégák a hagyományos üzletek harmadát, a webáruházak kétharmadát érték mulasztáson. A boltokban inkább az elégtelen tartalmú vagy nem megfelelő formátumú (például fekete-fehér) címkék miatt volt szükség intézkedésre. Az energiacímkézés teljes hiányával jellemzően online shopokban találkoztunk. Szeptember elsejével az új kötelezettség a fényforrásokra is kiterjed. Decembertől pedig kizárólag új címkével ellátott mosogató-, mosó- és mosó-szárító gépeket, hűtőket és elektronikus kijelzőket tarthatnak kínálaton a kereskedők."



A hatóság az új energiacímkék kihelyezésére és az egyéb jogsértések megszüntetésére kötelezte a vállalkozásokat.