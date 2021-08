Gazdaság-mezőgazdaság

Agrárminiszter: szerdától lehet pályázni az élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztésére

A Covid-járvány idején az agrárium szereplői nem mentek home office-ba, vetettek és arattak, gondozták az állatokat, folyamatosan biztosították a lakosság élelmét. 2021.08.17 18:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Augusztus 18-tól, szerdától lehet pályázni az élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztésére - jelentette be az agrárminiszter kedden Debrecenben, a Farmer expo megnyitóján.



Nagy István közlése szerint a 200 milliárd forint keretösszegű felhívás forrásaiból az élelmiszeripari és a borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések támogathatók.



Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás minimális mértéke 100 millió forint, maximális összege 5 milliárd forint, a támogatási intenzitás fő szabály szerint 50 százalékos, de ez egyes tevékenységek, régiók és vállalkozásméret esetében eltérhet - ismertette a részleteket a tárcavezető a 30. jubileumi Farmer expo nemzetközi mezőgazdasági élelmiszeripari szakkiállítás, és a 16. Hortico zöldség-gyümölcs kertészeti szakkiállítás megnyitóján.



A legkisebbek, a kézműves termékeket előállító vállalkozások 15 ezer euró (5,3 millió forint) vissza nem térítendő pályázati forrásra számíthatnak, az önkormányzatok pedig 100 millió forintra pályázhatnak a helyi piacok fejlesztésére - tette hozzá.



Nagy István emlékeztetetett, hogy a Covid-járvány idején az agrárium szereplői nem mentek home office-ba, vetettek és arattak, gondozták az állatokat, folyamatosan biztosították a lakosság élelmét.



Az agrárium stratégiai ágazat, döntő szerepe van a vidék gyors fejlődésében, ezért minden korábbinál több forrást biztosítanak a hazai mezőgazdaság számára - mondta a miniszter. Hozzátette: a kormány történelmi léptékű döntést hozott, amikor a Vidékfejlesztési program hazai társfinanszírozását az eddigi 17,5-ről 80 százalékra emelte.



Vidékfejlesztésre a következő ciklusban 4265 milliárd forint forrás jut, egy év alatt annyi pénzt fordítanak vidékfejlesztésre, mint a megelőző hét évben összesen - jelezte a tárcavezető.

Hozzátette: sikeres agrárium csak megfelelő tudás birtokában lehet, a felkészült magyar gazdákra nélkülözhetetlen szükség van.



Nagy István köszönetet mondott Vaszkó László vásárigazgatónak és családjának, akik az elmúlt három évtizedben megszervezték a Farmer expót, amely szakmai súlyán túl meghatározza Debrecen és a magyar vidék arculatát is.



Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem (DE) rektora az intézmények és a termelők összefogását hangsúlyozta. Azt mondta, elsőként az agrár- és az orvostudomány összefogásának eredményeként jöttek létre különleges élelmiszerek, ma már a teljes egyetem kutatásokkal, innovációval, fejlesztésekkel támogatja az ágazatot.



Kósa Lajos (Fidesz) országgyűlési képviselő szerint a leendő debreceni nemzeti oltóanyaggyárnak a humán vakcinák mellett a mezőgazdasági vakcinák gyártására is fel kell készülnie. A politikus reményét fejezte ki, hogy 2023-ban meghirdethetik az állatorvos-képzést a Debreceni Egyetemen.



Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere azt mondta, a város erős, meghatározó szereplője a mezőgazdaságnak és az élelmiszeriparnak, s ez a következő évtizedekben is így lesz.



Éder Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) alelnöke arról beszélt, hogy az ágazat sikeréhez a legkorszerűbb ismeretek kellenek, már nem elég úgy gazdálkodni, ahogy "apáink, nagyapáink" tették. A kamara érdemi segítséget nyújt a gazdálkodóknak - mondta.



Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek (Magosz) elnöke a Magyarok kenyere programról tájékoztatta a résztvevőket jelezve, hogy tavaly 1100 tonna gabonát gyűjtöttek össze, reményük szerint az idén ezt a mennyiséget is túlszárnyalják.

A Farmer expo megnyitóján átadták az idei vásárdíjakat, a 30 éves emlékplaketteket, és megáldották az új kenyeret.



Az augusztus 20-ig látogatható kiállításon és vásáron 16 ezer négyzetméteren több mint 330 kiállító mutatkozik be a DE Böszörményi úti campusán, ahol konferenciákat, szakmai fórumokat, állattenyésztési bemutatókat, lovas- és fogatparádét is rendeznek - jelezte az MTI-nek Vaszkó László vásárigazgató.