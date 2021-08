Gazdaság

Elindult az eMAG magyar vállalkozásokat segítő programja

2021.08.14 22:30 MTI

Elindult csütörtökön az Értékesíts hazait az eMAG-on!, az online kereskedő a programjával a magyarországi kisvállalkozások és egyéni vállalkozók tevékenységét támogatja a Gazdasági Versenyhivatallal májusban kötött megállapodás részeként - közölte az eMAG.



A GVH még májusban közölte, hogy 200 millió forintos bírságot szabott ki, és mintegy 4 milliárd forint összegű jóvátételre kötelezte az eMAG online áruház üzemeltetőit. A hivatal 2014 júliusáig visszamenőleg vizsgálta az eMAG webáruház több száz kampányát érintő akciótartási gyakorlatát, amelyről megállapította, hogy tartósan tisztességtelen volt a fogyasztókkal szemben. Az eMAG májusi közleményben megerősítette a GVH-val kötött megállapodás tényét, és arról is beszámolt, hogy kifizetik a kirótt bírságot, minden vásárlójuknak 3 ezer forint értékű kupont biztosítanak, továbbá a hazai kis- és középvállalkozások online értékesítési tevékenységét több mint 4 milliárd forint értékű programmal segítik.



Az eMAG mostani közleményében kiemelte, időkorlátozás nélkül jutalékmentes értékesítésre ad lehetőséget az eMAG Marketplace-en az Értékesíts hazait az eMAG-on! programhoz kapcsolódó non-profit szervezetek, alapítványok, illetve a csatlakozásukat megelőző lezárt pénzügyi évben nettó 100 millió forintnál kisebb árbevételű, magyarországi székhelyű, belföldön termékeket előállító vállalkozások számára.



A meglévő Marketplace partnerek az üzenetközponton keresztül, míg a leendő partnerek a Marketplace rendszerébe történő regisztrációval jelezhetik, hogy részt kívánnak venni a programban. Az eMAG munkatársai minden új, a Marketplace-hez csatlakozó vállalkozás számára díjmentesen elkészítik az első 300 termék adatlapját. Annak érdekében, hogy a vásárlók egyértelműen azonosíthassák a programban résztvevő termékeket, azokat "Rendelj hazait" (virtuális) matricával is megjelölik az eMAG.hu online felületein. A közlemény idézte Várkonyi Balázst, az eMAG Magyarország ügyvezetőjét, aki elmondta: a programmal a kézművesektől kezdve az kisiparosokig minden hazai vállalkozás számára lehetőséget biztosítanak arra, hogy online is elérhetővé tegye termékeit.