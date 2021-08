Gazdaság

Energiahivatal: az energia ára továbbra is Magyarországon a legkedvezőbb

Nyár elején Európa egyes nagyvárosaiban jelentős drágulást tapasztaltak a fogyasztók a földgáz árában és a villamos energia ára is emelkedett, ennek ellenére a lakossági fogyasztók Magyarországon továbbra is a legkedvezőbb energiaárakkal számolhatnak - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) az MTI-vel pénteken.



A MEKH legfrissebb nemzetközi árösszehasonlító vizsgálata szerint a földgáz lakossági átlagára 2021 júliusában 2,87 eurócent volt kilowattóránként Budapesten, a felmérésben szereplő uniós fővárosok között a legalacsonyabb.



A lakossági fogyasztók villamos energia átlagára 10,59 eurócent/kWh volt, ezzel a vizsgált fővárosok listájában, az uniós országok közül a magyar fővárosban volt a legolcsóbb az áram.



A MEKH nemzetközi sztenderdek alapján kidolgozott havi árösszehasonlítása az európai fővárosok villamosenergia- és földgázárait mutatja be. A vizsgálat adatai alapján kiszámított végfelhasználói árinformációk szerint Európa legalacsonyabb energiaáraival kalkulálhatnak a magyar lakossági fogyasztók.



A MEKH havonta megjelenő árösszehasonlító jelentései a http://www.mekh.hu/nemzetkozi-arosszehasonlitas-2021-julius oldalon elérhetőek.