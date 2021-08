Gazdaság

Kutataás: tízezreket lehetne spórolni a mobilhasználat ellenőrzésével

Tízezreket lehetne spórolni a mobilhasználat ellenőrzésével, mégis a magyarok kevesebb mint harmada ellenőrzi legalább havi rendszerességgel a mobilhasználatát - derült ki a magyar BillKiller startup friss, reprezentatív kutatásából.



Minden ötödik megkérdezett pedig csak akkor foglalkozik a mobilhasználatával, amikor túl magas a telefonszámla, illetve az egyenlege vagy az adatkerete kimerült - derült ki a mobilcsomagok összehasonlításával foglalkozó startup kutatásából.



A magyarok mobilhasználati tudatosságát vizsgáló kutatás arra is rávilágított: a felhasználók 25 százaléka nem is tudja, hogy hol találja meg a kimenő és bejövő hívásokkal, az SMS-ekkel és az internethasználattal kapcsolatos adatokat a telefonjában. Kis tudatossággal bárki jelentős összeget spórolhat meg. Az első 1 823 BillKiller ügyfélnek átlagosan évi 55 036 forint megtakarítást kalkulált az applikáció - közölték.



A magyarok 19 százaléka azt mondta, hogy a számlán szereplő összegtől függetlenül egyáltalán nem foglalkozik a mobilhasználattal, a fennmaradó 28 százalék számára pedig a korlátlan mobilhasználat miatt ez nem releváns. Ennek ismeretében kevésbé meglepő, hogy a felhasználók jelentős része rendszeresen túl is lépi havi költségkereteit: 35 százalékuk legalább alkalmanként többet fizet a mobilhasználatáért havi csomagdíjánál, ebből pedig négy százalék vallotta azt, hogy ez rendszeresen, minden hónapban problémát jelent.



Sallai Ákos, a BillKiller Kft. alapító-tulajdonosa a közleményben elmondta: a fogyasztói tudatosság kérdését érdemes a telekommunikációs szektorra jellemző árképzési és értékesítési gyakorlatokkal együtt vizsgálni; erősen kérdéses például, hogy a fogyasztók össze tudják-e hasonlítani a szolgáltatók ajánlatait, illetve egyszerűen elérhető-e számukra minden szükséges információ a tudatos fogyasztói döntéshez. Ebben szeretne támogatást nyújtani a BillKiller alkalmazása, amely az első tizenötezer felhasználó számára ingyenes.



A felmérés a Pulzus kutatási applikációval készült a BillKiller Kft. megbízásából, júliusban. Az 1018 fős válaszadói minta az aktív korú, 18-65 éves magyar lakosságra reprezentatív nem és kor szerint.