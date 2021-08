Koronavírus-járvány

Csaknem négymilliárd euró nyereségre tett szert a BioNTech az első fél évben

Csaknem négymilliárd euró profitot termelt 2021 első felében a BioNTech német biotechnológiai kutatóvállalat, amely a Pfizer amerikai gyógyszeripari óriáscéggel kifejlesztette az Európai Unióban elsőként engedélyezett védőoltást az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) ellen.



A 2008-ban indított technológiai vállalkozás a hétfőn közölt beszámolója szerint hat hónap alatt 3,9 milliárd euró (1380 milliárd forint) adózás utáni nyereséget ért, az egy évvel korábbi 142 millió eurós veszteség után.



A bevétel 7,36 milliárd euró volt a január-júniusi időszakban, ami bő ezerszeres növekedés az előző évi 69 millió euróhoz képest.



A növekedés a Covid-19 elleni - Comirnaty márkanévvel forgalmazott - oltóanyag iránti keresletnek tulajdonítható. A készítményt már száznál is több országban és területen használják, és több mint egymilliárd adagot szállítottak ki belőle.



A Pfizerrel kifejlesztett készítmény a BioNTech első terméke. Az év végéig 2,2 milliárd adagra van biztos megrendelés. További mintegy 800 millió adag elkészítésére is van kapacitás. Így az idén hárommilliárd adagot gyárthatnak. A kapacitást tovább bővítik, így jövőre elérhetik a négymilliárd adagot is.



Az eredetileg daganatos betegségek gyógyítására szolgáló szerek fejlesztésére szakosodott BioNTech a története első 12 évében jelentős részben kockázati tőkéből működött, és rendre veszteséget termelt, ami megszokott a biotechnológiai startup ágazatban. Fő tulajdonosa - nagyjából 50 százalékos tulajdonrésszel - az alapítók közé tartozó Thomas és Andreas Strüngmann. A világ leggazdagabb emberei között számon tartott német testvérpár a Hexal nevű gyógyszergyártó cégük sikerével került a dollármilliárdosok közé.



A Covid-19 elleni vakcina révén világhírűvé vált magyar kutató, Karikó Katalin 2013-ban csatlakozott a nagyjából 1500 embert foglalkoztató céghez.