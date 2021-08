EU

Megint egy baromság az EU-tól - veszélyes növénynek kategorizálnák a levendulát

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság a levendulát potenciálisan halálos anyagként tartja számon, a légutakba kerülve ugyanis halált okozhat, továbbá allergiás bőrreakciót, illetve szemirritációt is kiválthat. Egy új uniós rendelettervezet azonban ennél is tovább megy, így a levendulát egyenesen veszélyes kategóriába sorolja.



Az Európai Bizottság szerint az uniós jogszabály célja „a mérgező anyagoktól mentes környezet” megteremtése, megóvása.



A szóban forgó szabályozás egy nagyobb uniós stratégia része, amely a kémiai összetevők alapján állít fel veszélyességi és környezetterhelési listát. Vagyis a levendula esetében sem maga a növény, hanem annak kémiai molekulái kerülnének a listára.



Ezzel a lépéssel az Európai Unió több iparágat egyszerre sodor veszélybe – szögezte le Alain Aubanel a francia parfüm, aroma- és gyógynövények védelméért létrehozott szövetség elnöke. Mivel nemcsak a levendula lesz érintett, hanem sok illóolaj és természetes anyagokból készülő termék is.



Akár egy alapanyag tiltólistára kerülése is tönkre tehet egy évtizedek oda természetes illóolajokkal készült termék gyártását és forgalmazását. Ezzel az Európai Unió egy másik fontos iparágat is a csőd szélére kormányozhat, a levendula termesztése nemcsak Franciaországban, hanem egész Európában megszűnhet.



Mint ismeretes, a levendula tilalmának terve először 2016-ban került szóba Brüsszelben. Franciaországban 1500 vállalkozás foglalkozik levendulatermesztéssel, ezek 30 ezer embernek adnak munkát. Évről évre rengeteg turista keresi fel Dél-Franciaországot a lila mezők panorámája vagy éppen a növény jellegzetes illata miatt.



A hírek nyomán időközben petíció indult Franciaországban a jogalkotási folyamat ellen, amelyet több tízezren töltöttek ki.