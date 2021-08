Gazdaság

Cofidis: fellendítette az online szolgáltatásokat a járvány

A hitelintézet felmérése szerint a magyarok 40 százaléka próbált ki új online szolgáltatást az elmúlt évben, és csaknem a háromnegyedük elégedett volt. 2021.08.03 15:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Belföldön is fellendítette a járvány az online szolgáltatásokat, amelyek várhatóan később is népszerűek maradnak - közölte a Cofidis kedden az MTI-vel.



A hitelintézet felmérése szerint a magyarok 40 százaléka próbált ki új online szolgáltatást az elmúlt évben, és csaknem a háromnegyedük elégedett volt. A digitális megoldások a pénzügyekben is előretörtek, hiszen az ügyfelek jelentős része a járvány alatt próbálta ki először a videótelefonos ügyintézést, az online bankszámlanyitást vagy hitelfelvételt. Az internetbank használatával 70 százalék próbálkozott legalább egyszer a járvány alatt - írták.



A Cofidis adataiból kiderül, hogy az új online szolgáltatást használók háromnegyede később is fog ilyen megoldásokat alkalmazni. A pénzügyek intézésénél 23 százalékról 36 százalékra nőtt azok aránya, akik nem személyes megoldásokat választottak.



A közlemény szerint a digitális átállás a háztartások kiadásait is átrendezte: 26 százalék vásárolt olyan eszközt, amely az otthoni munkavégzést támogatja, elsősorban új mobiltelefont, lapotpot, vagy nagyobb internetcsomagot. Az informatikai cikkek a legnépszerűbbek az áruhiteleken belül is. A hitelfelvételi hajlandóság a teljes hitelpiacon elérte a járvány előtti szintet, a legtöbben lakást vennének vagy újítanának meg - tették hozzá.



A Cofidis Hitel Monitor kutatása 500 fős mintán online adatfelvétellel készült júliusban. Az adatok a 18-69 éves magyar internetező lakosságra reprezentatívak.