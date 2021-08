Mezőgazdaság

AM: hozamrekordokkal zárult az idei aratás

A szántóföldi növények jó hozamai ellensúlyozták a termőterület csökkenését, az őszi búza és az őszi árpa aratása termésátlagrekorddal zárult - mondta hétfői sajtótájékoztatóján Budapesten az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára.



Feldman Zsolt közölte, hogy a gazdák 1,5 millió hektáron 8 millió tonna terményt takarítottak be, az idei aratás ezzel lényegében befejeződött. A termelők munkáját a csapadékos ősz és a hideg tavasz nehezítette, az aratás 2-3 hetet késett. Az elmúlt hónapokban az időjárás 180 ezer hektáron okozott károkat, a szántóföldi növényeket főleg az aszály és a belvíz károsította - tette hozzá.



A rendkívüli időjárás az államtitkár szerint egyre komolyabb felkészültséget és tudatosságot követel meg a magyar gazdáktól. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a gabona iránti kereslet jelentős, és a mostani árszintek várhatóan a következő hónapokban is fennmaradnak, a piaci viszonyok tehát kedveznek a termelőknek.



A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke az elmúlt évet az elmúlt 25-30 év legnehezebb mezőgazdasági idényeként értékelte. Petőházi Tamás kifejtette, hogy a rendkívül csapadékos október miatt novemberre-decemberre tolódott a búza vetése, ami egyúttal a termőterület csökkenését is jelentette. Nem kedvezett a kalászosoknak a tél sem, és bár a tavaszi munkák idejében elkezdődtek, a rendkívül hideg és csapadékos május visszavetette a növények fejlődését, majd a több hetes aszály okozott nehézségeket. Az idei gabona emiatt kisebb szemű és tömegű a korábbi évekhez képest. Az aratást a csapadékhullámok nehezítették, de már csak zabból vár kisebb mennyiség betakarításra. Őszi búzából a kivitel 2-2,5 millió tonna lehet, ami csaknem azonos a belföldi felhasználással - tette hozzá.



Petőházi Tamás a termelők nehézségei közül kiemelte a műtrágya, a növényvédők és a vetőmagok drágulását, valamint a mezőgazdasági munkaerőhiányt. Üdvözölte ugyanakkor, hogy a szántóföldi növénytermesztés élen jár a belföldi agrárdigitalizációban, hiszen a technológiai fejlesztésekre a mezőgazdaságnak is szüksége van. Az intenzívebb termelést azért is sürgette, mert a magyar gazdák bevételei hektáronként akár 500 euróval alacsonyabbak, mint a nyugatiaké.



A sajtótájékoztatót követően ismertették az aratás várható eredményeit. Eszerint őszi búzából kicsivel több mint 5 millió tonna, őszi árpából 1,56 millió tonna termett. A kiugró hozamnak köszönhetően az őszi búza összhozama kisebb termőterületen is ugyanannyi lett, mint tavaly. A szántóföldi növények hozamai összességében kicsivel meghaladták a tavalyit, miközben a termőterület több mint 8 százalékkal kisebb volt.