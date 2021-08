Oktatás

Felmérés: egy általánosiskolás-korú gyermek beiskolázása 50 ezer forint is lehet

Mélyen a zsebébe nyúl a magyar szülő tanévkezdés előtt, ugyanis egy általánosiskolás-korú gyermek teljes beiskolázása akár 50 ezer forint is lehet, amennyiben a tanfelszerelések mellé új iskolatáska is szükséges - közölte a Regio Játékkereskedelmi Kft. hétfőn az MTI-vel.



Az adatok a cég saját értékesítési adatain alapulnak, valamint egy júliusban elvégzett online kutatáson, amelyben 1257, általánosiskolás-korú gyermeket nevelő szülő vett részt.



A beiskolázás költségeinek lényeges részét az iskolatáska teszi ki, tízből nyolc gyermek fog idén újat kapni. Az alsós gyermeket nevelő szülők egyharmada 15 ezer forintnál többet szán a megfelelő darabra, míg a felsős tanulók szülei jellemzően a 10-15 ezer forintos árkategóriában vásárolnak - idézte a közlemény Gyaraki Dávid marketingvezetőt, aki a felmérés alapján hozzátette, a kényelem, a tartósság és az ergonómia a három döntő tényező a megfelelő táska kiválasztásában.



Alapvető tanszerekre a megkérdezettek egyharmada 10-15 ezer forintot, egynegyede 15-20 ezer forintot, egyhatoda pedig 20 ezer forintnál is többet költ egy gyermek tanévkezdésekor.



Gyaraki Dávid arra is kitért, hogy a becsengetést megelőző időszakban 10 százalékos online és 5 százalékos áruházi kosárérték-növekedéssel számolunk az előző évhez képest. Ezáltal webáruházi választásnál 10 050 forint, míg személyes vásárlásnál 6830 forint átlagos végösszeget prognosztizálnak a nyár utolsó hónapjára - tette hozzá a marketingvezető.



A felmérés szerint a szülők 97 százaléka a hagyományos oktatást preferálja az online tanítással szemben, a megkérdezettek szerint ugyanis az utóbbi miatt több feladat hárult a szülőkre, de a technikai problémák és ingerszegény környezet is a negatívumok közé tartozik.



A magyar tulajdonú REGIO Játékkereskedelmi Kft.-t 1990-ben családi vállalkozásként alapították. A több mint 500 embert foglalkoztató társaság már országszerte 43 játékbolttal rendelkezik, és csaknem 25 százalékos részesedésével piacvezető a hagyományos magyar játékpiacon. A cég 2020-ban 13,8 milliárd forint nettó árbevételt ért el.