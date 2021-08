Borászat

Agrárminiszter: oltalom alatt álló eredetmegjelölést kaphatnak a Sümeg környéki borok

Sümegi oltalom alatt álló eredetmegjelölést kaphatnak már az idei szürettől a Csabrendeken, Sümegen és Sümegprágán termelt borok és pezsgők, mellyel új lehetőségek nyílhatnak meg a borvidék előtt - mondta az agrárminiszter a sümegi Jakab Napokon elhangzott köszöntőjében szombaton.



Nagy István kiemelte: a sümegi borok nemcsak az egyediséget biztosító természeti adottságoktól kiválóak, hanem attól is, hogy a borászok párbeszéden és összefogáson alapuló minőséget alkotnak.



Sümeg egyedi ökológiai adottságai alapozták meg a nagy tradícióval rendelkező borvidéken a szőlőgazdálkodást - mondta az agrárminiszter. Hozzátette: az évszázadok alatt felhalmozott szaktudás garantálja a borok minőségét és egyediségét, amely már a reformkorban hírnevet szerzett a településnek, a borvidéknek és az itt termelt boroknak.



Nagy István kitért arra is, hogy az elmúlt bő két évtizedben megújulásra törekedtek a helyi borászok, a szőlőültetvény gazdálkodásban az ökológiai fenntarthatóság elvét jelölték ki a fejlődés alapjául. A sümegi borkészítés alapelvei az ideális élőhely helyreállítása és a természet ritmusához igazodó termelési folyamat - mondta.



Kiemelte: a "Natúr Sümeg" egy ősi hagyományos termesztési technológiára épül, amely a jövőbe mutató termelési kultúrát honosíthat meg szerte az országban. Ennek legfőbb feltétele a természetesség - tette hozzá.



Kovács Zoltán, a 2021-es "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás lebonyolításáért felelős kormánybiztos az eseményen elmondta: a szeptember 25. és október 14. között tartandó rendezvényhez közeledve útjára indítottak egy programsorozatot, amellyel az ország összes, mintegy 1500 vadásztársaságának tagságát igyekeznek megmozgatni. Ennek első állomása Sümegen volt.



Hangsúlyozta: Budapest és Magyarország, 50 évvel az 1971-es vadászati világkiállítás után, a Hungexpo egész területén, 75 ezer négyzetméteren olyan kiállítást mutat be, amellyel tiszteleg a vadászat és a fenntartható természetgazdálkodás előtt.



Navracsics Tibor, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program megvalósításáért felelős kormánybiztos hangsúlyozta, Veszprém 2023-ban a Balaton régióval együtt lesz Európa kulturális fővárosa, és Sümeggel is szövetségben, együtt jelenítheti meg a térséget Európa közvéleménye előtt.



Rámutatott: Sümeg történelmi hagyományai mellett a magyar kultúrtörténetben is fontos szerepet tölt be, valamint a magyar gasztronómiai térkép "egyik ékköve".



Végh László (Fidesz-KDNP) Sümeg polgármestere örömét fejezte ki, hogy a koronavírus-járvány után ismét megrendezhették a Jakab Napokat.