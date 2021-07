Gazdaság

A kávé- és a kávégéppiacon is egyre inkább a minőséget keresik a vevők

A minőségi termékek iránti igény egyre inkább jellemző a kávégéppiacra is, az éves szinten értékben mintegy 70 milliárd forintos kávépiac változásait követik az eszközvásárlási tendenciák is Costa Coffee és az eMAG tapasztalatai szerint.



Az adatok szerint a kávémárka, tavaly májusi bevezetése óta, 20 százalékos részesedést ért el a prémium szegmensben. Ezt segítette az is, hogy folyamatosan nő a minőségi kávék iránti igény, mivel az emberek egyre inkább élményeket várnak a kávézástól is.



A kávégépek piacán hasonló tendenciák figyelhetők meg: a vevők egyre inkább a minőségi kávét készítő gépeket keresik. Az egyik legnagyobb hazai e-kereskedő, az eMAG Magyarország tapasztalatai szerint a beépített darálót is tartalmazó, automata eszpresszó kávéfőzők nagy forgalmat generálnak, és jelentősen megugrott a kapszulás kávéfőzők eladása is. Az idén, július közepéig, csaknem 15 ezer kávéfőzőt vásároltak a cégtől: a legtöbbet a kapszulás kávégépekből adták el (48,55 százalék), míg a megrendelt gépek 33,4 százaléka volt automata készülék. A karos gépek aránya 14,97 százalék, a filtereseké 2,18 százalék, a kotyogós kávéfőzőké pedig 0,9 százalék volt. Az automata gépek átlagára 110 ezer forint, a kotyogósoké 15 ezer forint, a karos gépeké 25 ezer forint, a kapszulásoké 30 ezer forint, míg a filtereseké 12 ezer forint volt.



Az eMAG tapasztalata szerint, bár a teljes piac legnagyobb szeletét továbbra is az őrölt kávék adják Magyarországon, gyorsan nő a kapszulás és szemes kávék iránti kereslet: a cégnél az online értékesített kávék 52 százaléka kapszulás, 31,5 százaléka pedig a szemes kávéból kerül ki, az őrölt kávé részesedése csak 6 százalék. Ugyanakkor az is igaz, hogy a kávéfogyasztók 90 százaléka hagyományos módon vásárol kávét.



A Nielsen piackutató korábbi adatai szerint évente mintegy 13,4 milliárd forintot költenek a magyarok kapszulás kávéra.