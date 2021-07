Világgazdaság

Csehország többet kapott az EU-tól, mint amennyit befizetett

A Kohéziós alapból 43,8 milliárd korona érkezett fél év alatt Csehországba, míg a Közös agárpolitika alapból 27,7 milliárd korona. 2021.07.29 21:30 MTI

Csehország az idei első fél évben 38,7 milliárd koronával kapott többet az Európai Uniótól, mint amennyit a közös kasszába befizetett - jelentette be csütörtökön a cseh pénzügyminisztérium. A tavalyi év első felében 50,1 milliárd koronára rúgott ugyanez a többlet.



A közleményből kiderült, hogy Csehország az elmúlt hat hónapban 71,5 milliárd koronát kapott az uniós költségvetésből, míg az általa befizetett összeg 32,8 milliárd koronát tett ki.



Csehország Magyarországgal, Lengyelországgal és Szlovákiával együtt 2004 május elsején lett az Európai Unió teljes jogú tagállama. Az eltelt időszakban a cseh befizetések 709,8 milliárd koronát tettek ki, míg 1064 milliárd koronát kapott az ország Brüsszelből. Az uniós támogatás eddigi összege Csehország esetében tehát 934,2 milliárd korona - mutatott rá a cseh pénzügyi tárca. Hasonlóan állnak azok a tagállamok is, amelyek Csehországgal egyidőben léptek be az EU-ba - jegyezte meg Alena Schillerová pénzügyminiszter. Schillerová azzal számol, hogy Csehország uniós támogatása legkésőbb 2022 első felében eléri az 1000 milliárd koronát.



Az Európai Bizottság már elfogadta a koronavírus-válság következményeinek felszámolására irányuló cseh helyreállítási tervet. Ennek alapján Csehország 180 milliárd koronás támogatásra számíthat. Schillerová szerint minden esély megvan arra, hogy még az idén 23,4 milliárd koronát kapjon ebből az összegből a cseh állam (1 cseh korona=14,04 forint).