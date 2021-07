Fogyasztóvédelem

ITM: a nyaralóhelyekre koncentrálnak a fogyasztóvédelmi ellenőrök

A szeptember végéig tartó országos ellenőrzés a boltok mellett a vendéglátóhelyeken próbavásárlásokkal is védi a nyaraló családok, vakációzó fiatalok érdekeit. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által elrendelt vizsgálatban eddig felkeresett üzletek több mint kétharmada kiemelt turisztikai célpontnál vagy fesztiválok, rendezvények területén működik - tájékoztatott szerdán a minisztérium.



A járvány harmadik hullámának letörése után egyre többen kelnek útra belföldön, egyre több vendéget fogadnak az éttermek, kávézók, presszók is. A fogyasztóvédelmi hatóság június elseje óta összesen 620 vendéglátóhely és üzlet ellenőrzését végezte el. A nyári országos vizsgálatban több mint 420 alkalommal turisztikailag frekventált helyeken vagy fesztiválok, rendezvények területén kérték számon az előírások betartását. Az ellenőrök minden harmadik helyszínen találtak kisebb-nagyobb hibát, mulasztásokat. A szakemberek a próbavásárlással ellenőrzött vendéglátóhelyek kevesebb mint negyedénél állapítottak meg valamilyen jogsértést.



Az eddigi tapasztalatok szerint tipikus probléma a csomagolóanyag belemérése a termék tömegébe, és az úgynevezett szűk mérés, amikor a kifizetettnél kevesebb italt töltenek a vendég poharába. Előfordult, hogy a vásárlók könyvét az eladótól külön kellett kérni, pedig annak a fogyasztók által látható helyen kellene lennie. Jellemzőek az árfeltüntetési hiányosságok is. A mérleget a jó irányba billenti, hogy a kereskedők eleget tesznek nyugtaadási kötelezettségüknek.



Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár az ITM közleménye szerint elmondta: "Az ITM a magyar családok nyugodt nyári kikapcsolódásához is folyamatos fogyasztóvédelmi jelenléttel járul hozzá. A szezonális vizsgálatok - például a napszemüvegeké vagy aquaparkoké - mellett rendszeres ellenőrzésekkel ösztönözzük önkéntes jogkövetésre az üzleteket és vendéglátóhelyeket. A június elején megkezdett országos időszaki vizsgálaton feltárt szabálysértések miatt mostanáig közel félmillió forintnyi bírságok szabtak ki. A turisztikai célpontok környezetében és tömegrendezvényeken dolgozó kereskedők és vendéglősök célzott ellenőrzése szeptember végéig folytatódik."