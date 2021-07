Gazdaság

Egyelőre átmeneti rendeletek szabályozzák az otthoni munkavégzést

Az otthon dolgozókra vonatkozó szabályok átfogó, törvényi szintű rendezése még várat magára, és egyelőre átmeneti rendeletekkel igazítják a meglévő szabályokat a megnövekedett home office igényhez - elemezte a kormány nemrég megjelent újabb rendeletét a távmunka ideiglenes, tavaly év végén bevezetett rendszerének meghosszabbításáról a Niveus Consulting Group tanácsadó cég.



Az MTI-nek szerdán eljuttatott közleményben kiemelték: többek között a Munka Törvénykönyvének és a munkavédelemre vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatára lenne szükség a home office-ban dolgozókra vonatkozó szabályok törvényi szintű rendezéséhez.



Fischer Ádám, a Niveus Consulting Group jogi partnere a közleményben megjegyezte, hogy a legfrissebb rendelet kizárólag a Covid veszélyhelyzet fennállásáig alkalmazandó, tulajdonképpen meghosszabbítva. Az új rendelet ugyanakkor néhány fontos változást is hoz, így egyértelművé teszik a munkáltató felelősségét a távmunkához kapcsolódóan az eszközök biztosítása és a munkavédelmi előírások megtartása terén - tette hozzá.



Az elemzésben felhívták a figyelmet arra, hogy a rendelet a vonatkozó szabályokat kettéválasztja. Ha a munkavállaló számítástechnikai eszközön dolgozik, akkor a munkáltató írásban tájékoztatja a biztonsági előírásokról, ezek megtartását pedig számítástechnikai eszközök alkalmazásával távolról is ellenőrizheti. Ha a munkavégzés otthon, de nem informatikai eszközön történik, akkor a munkáltatónak előzetesen engedélyeznie kell az általa megfelelőnek tartott helyet.



A rendelet értelmében megmarad az a szabály, hogy havonta, a minimálbér (a február óta megemelt összeg szerint) összegéig igazolás nélkül elszámolható költségtérítést adhat a cég a munkavállalónak - mutattak rá utalva arra, hogy a költségtérítés a felek megállapodásán múlik.



A tanácsadó cég ismertette: régóta létező lehetőség az otthonról dolgozók támogatására, hogy a távmunkában - ami békeidőben a kizárólag otthonról, informatikai eszközön dolgozót jelenti - foglalkoztatott kollégáknak egyszeri, legfeljebb 200 ezer forintos összegben adómentesen meg lehet téríteni a távmunkához vagy a kapcsolattartáshoz szükséges informatikai eszközök költségét. Ugyanígy ki lehet fizetni adómentesen az internetelőfizetés-, illetve rezsiköltségeket is - mutattak rá jelezvén, hogy ezekhez minden esetben számlával kell igazolni a költségeket.