Gazdaság

Rekordot döntött a budapesti repülőtér áruforgalma

Az idei első félévben 86 798 tonna légi árut kezelt a Budapest Airport, ezzel a repülőtér valaha volt legerősebb félévét zárta. 2021.07.21 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ezzel a tavalyi második félévvel együtt egy év alatt 157 402 tonna árut kezelt a Cargo City, amivel átlépte a 150 ezer tonnás álomhatárt - közölte a Budapest Airport szerdán az MTI-vel.



A jelentős áruforgalomhoz hozzájárult az e-kereskedelem erősödése és az is, hogy áprilisban az Alibaba Group Budapestet választotta kelet-közép-európai légi logisztikai központjának.



Júniusban 15 233 tonna légi árut kezelt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, ami 52,6 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz, és 41,2 százalékkal több, mint a 2019-es év azonos hónapjában volt. Az első félévben kezelt árumennyiség 35,9 százalékkal haladta meg a múlt év azonos időszakában összesített mennyiséget.



Chris Dinsdale, a Budapest Airport Zrt. vezérigazgatója az eredményt kommentálva a közleményben azt emelte ki, hogy a tavaly átadott Cargo City valóban képes energizálni és arra ösztönözni a szállítmányozó cégeket, hogy a budapesti repülőteret használják a légi szállítmányozásra, amely rendkívül vonzó megoldás a régióban történő légi áru gyűjtésére, elosztására. Hozzátette: a cargo azonban nem csupán a repülőtérről, hanem a nemzetgazdaság egészéről is szól, hiszen munkahelyteremtő, befektetésösztönző és a helyi vállalkozásokat támogató képessége mellett stabil és biztonságos szállítási lehetőséget nyújt minden vállalkozás számára.



A Budapest Airport légi áruszállítási tevékenysége hozzávetőleg 1800 direkt munkahelyet teremt a repülőtéren és még további 10 000 munkahelyet a hozzá kapcsolódó ökoszisztéma révén. A kelet-közép-európai régió repülőterei között a Budapest Airport cargoforgalmának növekedése az elmúlt 2 évben is rendre az élmezőnyben szerepelt, stratégiai szerepét tovább erősít az elmúlt hónapok kiemelkedő áruforgalma Kína és Magyarország között.



Kossuth József, a Budapest Airport Zrt. cargo vezetője a közleményben egyik legnagyobb idei sikerüknek nevezte azt, hogy Kína egyik legnagyobb e-kereskedelmi cége, az Alibaba Group és logisztikai vállalata, a Cainiao a budapesti repülőtérre telepítette régiós légi elosztóközpontját. A cég budapesti jelenléte már most hozzávetőleg havi 2,5 millió küldemény érkezését jelenti légi úton, ami az elkövetkező hónapokban intenzíven tovább bővül majd - tette hozzá.