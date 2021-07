Gazdaság

Elindult a Széchenyi újraindítási hitelek folyósítása az Erste Banknál

Elindult a Széchenyi újraindítási hitelek folyósítása az Erste Banknál is, az első 5 millió forintot egy áruszállítással foglalkozó egyéni vállalkozó ügyfelének nyújtották - közölte a pénzintézet az MTI-vel.



A Széchenyi Kártya Program legújabb elemeinek elindulása óta a bank már mintegy félszáz hitelkérelmet hagyott jóvá, a szerződések aláírása, a kölcsönök folyósítása is folyamatban van - tájékoztattak.



Az Erste tapasztalatai szerint minden iparágból jelentős az érdeklődés a vállalkozások részéről a Széchenyi Újraindítási Hitelek iránt, nincs érzékelhető különbség a szektorok között. A bank arra számít, hogy a kisvállalkozó ügyfeleknél az idén év végéig a korábbi három-négyszeresére nőhet a Széchenyi Kártya Program keretében kihelyezett hitelek állománya az Ersténél, míg a kkv-szektor esetében az új kihelyezésekben legalább 10 százalékos piaci részesedéssel számol a pénzintézet.



A kisvállalkozóknál várhatóan - ahogyan eddig is - a folyószámlahitel lesz a legnépszerűbb, míg a nagyobb vállalkozások a forgóeszköz- és folyószámlahitelek mellett a beruházási célú források iránt is érdeklődnek - jelezték.



Az Erste várakozása szerint a Széchenyi Újraindítási Hitelek a következő hónapok egyik alapvető termékévé válnak, amelyek a tipikus hiteligények jelentős részénél alkalmasak a kifutó NHP Hajrá felváltására, a beruházási igények finanszírozásánál pedig elsődleges forrást jelenthetnek.



A Széchenyi Kártya Programban öt új, a hazai vállalkozások újraindítását segítő hiteltermék igényelhető július elsejétől. A Széchenyi Kártya GO! új hiteleinek sajátossága, hogy 1 milliótól akár 1 milliárd forint hitelösszegig, a teljes futamidő alatt fix kamattal, gyorsan, a lehető legrövidebb hozzáféréssel, a vállalkozók igényeit és helyzetét alapul véve kialakított igénylési feltételek szerint, a forgóeszközhitel tőketörlesztésére akár 9 havi, míg a beruházási hitelekre akár 24 havi türelmi idő biztosítása mellett a legtöbb konstrukcióban akár ingatlan fedezet nélkül igényelhetők.



A gazdaság válság utáni újraindításnál a kereskedelmi bankokra különösen fontos feladat hárul azzal, hogy megfelelő forrással segítsék a vállalkozások működését. A múlt héten a Takarékbank jelezte, hogy elindította az államilag támogatott Széchenyi Kártya Újraindítási Programban a Széchenyi Kártya GO! hiteltermékeit.



A Széchenyi Kártya Programot működtető KAVOSZ Zrt. július 15-i közleménye szerint a program keretében idén befogadott ügyletek száma - az újraindítási konstrukciókat, a krízistermékeket és a klasszikus hiteleket egybevéve - megközelítette a 24 ezer darabot, értéke pedig több mint 641 milliárd forintot tett ki.