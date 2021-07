Gazdaság

Ötből egy ország megközelíti a járvány előtti belföldi járatszámot

Az utazások fellendülése globális szinten továbbra is egyenetlen, a vizsgált országok egyötödében a belföldi repülőjegy-foglalások már elérik a járvány előtti szint 90 százalékát - derült ki a Mastercard Economics Institute MTI-nek küldött legfrissebb kutatásából.



A kutatás szerint míg egyes országokban - köztük az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Franciaországban - meghaladják a járvány előtti belföldi járatfoglalásokat, addig máshol - például Kanadában, Thaiföldön és Új-Zélandon - a járvány kitörése előtti szint töredékét érték csak el.



Globális szinten az üzleti utazások körülbelül négy hónappal maradnak el a szabadidős utazásoktól. Az üzleti utazások a fellendülés jeleit mutatják, például az ausztrál belföldi üzleti utazási foglalások a járvány előtti szint közel 80 százalékát érik el.



A szabadidős utazásokat illetően a tanulmány rámutatott: az Egyesült Államokban a belföldi járatfoglalások májusban a járvány előtti szint fölött voltak, bár a nemzetközi foglalások továbbra is 22 százalékkal maradtak el a 2019 negyedik negyedévitől. Európát tekintve Franciaországban és Olaszországban is hasonló a helyzet: a belföldi foglalások a járvány előtti szintek felett vannak, míg a nemzetközi foglalások jóval alacsonyabbak.



Ugyanakkor például az Ausztrália és Új-Zéland, valamint az Egyesült Államok és Latin-Amerika, valamint a Karib-térség közötti légi folyosókon elérik, sőt egyes esetekben meg is haladják a járvány előtti szintet a foglalások.



A Mastercard Economics Institute által készített jelentés a Mastercard globális hálózatának összesített és anonimizált értékesítési adatai alapján nyújt betekintést az utazással kapcsolatos változásokba 32 ország adatait felhasználva.