Felmérés

A nők több mint fele nem tervez nyaralást idén nyáron egy kutatás szerint

A férfiak csaknem 40 százaléka, a nők több mint fele nem tervez utazást idén nyáron - derül ki a Bank360.hu megbízásából készült reprezentatív kutatásból.



Az MTI-nek küldött felmérés szerint a nyaralást tervezők legnagyobb része belföldre utazik, idén nyáron kevesek kiváltsága lesz a külföldi nyaralás. A választ adók 9 százaléka utazik majd csak külföldre, kizárólag belföldön ugyanakkor 37 százalék tervez nyaralást. Azok aránya pedig, akik külföldön és belföldön is terveznek pihenni, 8 százalék.



A külföldi nyaralást vagy külföldi nyaralást is tervezők 27 százaléka indul majd Horvátországba, 16 százalék Olaszország felé veszi az irányt, 7 százalék pedig Ausztriában tervez pihenni.



Az idén nyaralást tervezők túlnyomó többsége, 70 százaléka autóval indul majd útnak, 13 százalék vonattal, 9 százalék pedig repülővel. Csak azokat tekintve, akik terveznek külföldi nyaralást, az autósok részaránya 57 százalékra csökken, a repülős utazások súlya 32 százalékra nő, a vonat részarányát (4 százalék) pedig megelőzi a busz (5 százalék).



A kutatás megállapítja, hogy felfutóban vannak a belföldi utazáshoz kötött utasbiztosítások. A csak belföldi utazást tervezők közül 15 százalék tervez utasbiztosítást kötni, míg a csak külföldi nyaralást vagy külföldi nyaralást is tervezők között ez az arány 63 százalék.



A felmérés eredménye a 16 és 59 év közötti, okostelefonnal rendelkező magyarországi lakosságra reprezentatív, nem, kor iskolai végzettség, településtípus és régió szerint.