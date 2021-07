Energia

Összekapcsolták a szerb és a magyar nagynyomású földgázvezeték-rendszert

Kelemen Zoltán Gergely

Összehegesztették a Magyarországról átsajtolt csővéget, illetve a szerb vezeték végpontját a vajdasági Horgos határában vasárnap; az úgynevezett "aranyvarrat" elkészítésével megtörtént a szerb és a magyar nagynyomású földgázvezeték-rendszer fizikai összekapcsolása.



Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ Földgázszállító Zrt. elnök-vezérigazgatója a helyszínen az MTI-nek elmondta: a két 1200 milliméteres cső összehegesztésével szimbolikus pontjához érkeztek a Magyarországot és Szerbiát összekötő nagynyomású földgázvezeték építési munkálatai.



A tervek szerint a projekt október 1-jére készül el, és így Magyarország jelentős mennyiségű földgázt tud fogadni Szerbia irányából. Az így létrejövő összeköttetés a magyar földgázvezeték-rendszer hatodik nagy teljesítményű betáplálási pontja, így a kereskedők megválaszthatják, hol tudják legolcsóbban és legnagyobb biztonsággal megvásárolni a szükséges földgázkészleteket - ismertette.



Az elnök-vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a beruházás Magyarország ellátásbiztonságának és ellátási útvonalainak diverzifikálása szempontjából is meghatározó.



Az FGSZ Földgázszállító Zrt. a magyar-szerb határtól Kiskundorozsmáig - ahova az algyői tározó és a Románia felől érkező gázvezeték is csatlakozik - mintegy 15 kilométernyi vezetéket épít ki, és kialakít egy nemzetközi mérőállomást is - mondta Ferencz I. Szabolcs.



A fejlesztés a magyar oldalon mintegy 20 milliárd forintból valósul meg, a teljes költség pedig a jövő évre tervezett utómunkálatokkal várhatóan 23 milliárd forint lesz.



Dusan Bajatovic, a szerb-orosz tulajdonú Gastrans d. o. o. igazgatója azt mondta, a Törökországból induló, Bulgárián és Szerbián át a magyar határig tartó vezeték évente 15,7 millió köbméter Fekete-tengerről érkező gázt tud biztosítani Közép-Európa számára.



A kivitelezés során sok műszaki és szabályozási kérdést kellett megoldani, egyaránt megfelelve a nemzeti és az európai hatóságok előírásainak - tette hozzá.



A vezeték 403 kilométeres szerbiai szakasza elkészült, jelenleg egy-egy kompresszorállomás építése folyik Szerbiában és Bulgáriában - mondta Dusan Bajatovic.