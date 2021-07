Gazdaság

Szijjártó: Európa leggyorsabb gazdasági újraindítását fogjuk véghezvinni

A gyors oltási programnak köszönhetően Magyarországon sikerült letörni a világjárvány harmadik hullámát, így fel tudtuk oldani a szigorú korlátozó intézkedéseket és újra tudtuk nyitni az országot. Most a gazdaság újraindítása következik, amely a leggyorsabb lesz Európában - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és Külügyminiszter Ipolytölgyesen, a Mono-Ipolyfabric Kft. beruházásbejelentő sajtótájékoztatóján pénteken.



Az elmúlt 11 év gazdaságstratégiájának köszönhetően a világjárvány egy stabil, erős állapotában érte a magyar gazdaságot, így nem is tudta teljes egészében ledönteni a lábáról - mondta a miniszter.



Kiemelte, a kormány a válság alatt sem adta fel stratégiáját, amely szerint az embereknek nem segélyt, hanem munkát kell biztosítani. "A segély kiszolgáltatottsághoz, védtelenséghez, kiszámíthatatlansághoz vezet, a munka pedig stabilitást és kiszámíthatóságot ad az embereknek és a családoknak" - mondta.



Szijjártó Péter kiemelte: jelenleg egy globális verseny zajlik a világgazdasági kapacitások újraelosztása tekintetében, amely versenybe minden ország benevezett.



"Ahhoz, hogy nyertesei legyünk ennek a versenynek, nem kell mást tennünk, mint minél több beruházást vonzani Magyarországra. A beruházások hozzák a munkahelyeket, a munkahelyek pedig kiszámítható megélhetést az embereknek" - hangsúlyozta a miniszter.



A Mono-Ipolyfabric Kft. beruházásáról szólva elmondta, hogy a luxusautókba kerülő belső díszítő elemek tervezését, fejlesztését és gyártását végző vállalat úgy döntött, hogy összesen 6,1 milliárd forint értékben hajt végre beruházást, amellyel 100 új munkahelyet hoz létre Ipolytölgyesen. Mindehhez a magyar kormány 1,9 milliárd forintnyi támogatást biztosít - tette hozzá.



A beruházással új gyártóüzem épül, ahol a legmodernebb technológiákat alkalmazzák, emellett létrejön egy kutatás-fejlesztési központ is, amely a legkorszerűbb high-tech design tervezését és megvalósítását teszi majd lehetővé olyan márkák részére, mint a Jaguar, a Mercedes, a Lamborghini vagy a Porsche. Mindezzel együtt pedig a Mono-Ipolyfabric alkalmazotti létszáma eléri 700 főt - mondat el a miniszter.



Végezetül Szijjártó Péter kiemelte, hogy az Ipolytölgyesen előállított termékek 99 százalékát az exportpiacokra termelik, így a beruházás a magyar export növekedését is magával hozza.



"Ez segít nekünk abban, hogy az idei esztendő végére el tudjuk érni az 5,5 százalékos gazdasági növekedési ütemet, ami a legfontosabb gazdaságstratégiai célunk jelenleg" - zárta gondolatait a miniszter.