10 milliárd forint értékű beruházással erősíti magyartermék-kínálatát az ALDI

2021. június 24-én az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. cégvezetése és Biatorbágy polgármestere közösen átadták a vállalat új, 8800 négyzetméter alapterületű hűtőraktárát. A beruházás révén több mint 50 új munkahelyet hozott létre az áruházlánc Biatorbágyon, és újabb magyar élelmiszerekkel gazdagodik az ALDI üzleteinek kínálata. A nagyobb áruválasztéknak köszönhetően a vállalat látványpékségei és hűtőpultjai is átalakulnak.



A beruházás nyomán jelentősen bővült az ALDI logisztikai központjának raktárkapacitása. A 255 000 négyzetméteres telken elhelyezkedő, immár 61 800 négyzetméteres, több mint 500 főt foglalkoztató raktár biztosítja az ellátási lánc zavartalan működését. Ide érkeznek be az áruházlánc valamennyi beszállítójától a termékek, illetve innen indulnak áruval felölteni a 148 magyarországi ALDI-üzletet a teherautók. Az elmúlt években az ALDI a fogyasztói igényekre reagálva folyamatosan fejlesztette hűtött, kényelmi termékeit, a nagyobb hűtött-termék-kínálat érdekében pedig egy teljesen új hűtőraktárat épített a meglévő logisztikai épület keleti irányú bővítéseként. A mai napon a vállalat ügyvezetése és Biatorbágy polgármestere hivatalosan is átadta az épületet.



A 8800 négyzetméter alapterületű új egységben egy -23 Celsius-fokos mélyhűtő és egy 0 Celsius-fokos hűtőraktár mellett egy kilenc rámpával rendelkező előhűtő is helyet kapott. Az L-alakú új épület egyik oldala 120, másik oldala 140 méter hosszúságú, illetve 40 méter szélességű, legnagyobb magassága pedig eléri majd a 16 métert. Az új épületbe összesen 110 km hosszúságú kábelvezetéket és 0,5 millió kg acélt építettek be. Az ingatlan füstelvezető berendezése valamivel több mint 1 millió m3 levegő cseréjére képes óránként. A kétszintes épület teljes területén sprinkler tűzoltó rendszer üzemel. A raktárban pedig olyan hűtőközeget alkalmaz az áruházlánc, amely egy esetleges szivárgás esetén sem károsítja a környezetet.





Nagyobb raktárkapacitás - több magyar termék

Az új ingatlannak köszönhetően megduplázódik az áruházlánc magyarországi hűtőraktár-kapacitása, ami ráadásul 40%-kal nagyobb hűtött-termék-kínálatot tesz elérhetővé az ALDI magyarországi üzleteiben.



„Új hűtőraktárunkat több mint 6 milliárd forintos beruházással hoztuk létre azzal a céllal, hogy vásárlóinknak még nagyobb kínálatot nyújtsunk, a magyar termelőknek, beszállítóknak pedig újabb piaci lehetőséget biztosítsunk a hazai fogyasztók eléréséhez. Ebben az évben mintegy négy százalékkal bővítjük szortimentünket: több mint 70 különböző tejtermékkel, felvágottal, hűtött kényelmi termékkel, hústermékekkel, pékáruval és zöldséggel, illetve gyümölccsel gazdagodik termékkínálatunk, a termékek fele pedig magyar beszállítóktól érkezik hozzánk” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. ügyvezető igazgatója az átadás alkalmából.



Az ALDI vásárlói így többek közt GMO-mentes friss húsokkal, készételekkel, laktózmentes, bio-, tejpótló, vegán, húspótló termékekkel, például koleszterincsökkentő margarinnal, joghurtitallal, görög joghurttal, rizs- és zabitallal találkozhatnak majd a polcokon.



„Köszönettel tartozunk Biatorbágy város önkormányzatának azért a befektetőbarát környezetért és a gördülékeny ügyintézésért, amellyel az ALDI Magyarország elmúlt 10 évének legnagyobb egyösszegű beruházását támogatták. Hálánkat azzal is szeretnénk kimutatni, hogy raktárunkat ezentúl hivatalosan is ALDI Biatorbágyi Logisztikai Központnak hívjuk. A beruházás révén továbbá több mint 50 új munkahelyet hoztunk létre a város és a környék lakossága számára, így közel 600 embert foglalkoztatunk a logisztika területén” – fűzte hozzá Bernhard Haider.

Modernizált látványpékségek, nagyobb hűtőpultok

Az új hűtőraktárba érkező termékek az áruházakban is nagyobb hangsúlyt kapnak. A vállalat 2014-ben indította el „Azon melegében” elnevezésű látványpékségeinek kiépítését, amelyek frissen, helyben sült kenyereket, édes és sós pékárukat kínálnak, továbbá a pékség mellett elhelyezett Coolboxokban frissítő italok, saláták és desszertek közül lehet választani. A látványpékségek ma már minden magyarországi ALDI-üzletben elérhetők. A kínálat folyamatosan bővül, a jövőben mintegy 49 termékből választhatnak a vásárlók. A nagyobb hűtőraktár-kapacitás következtében belistázott új termékek esztétikus és higiénikus bolti megjelenése érdekében az ALDI lecseréli a részleg állványait, amelyeknek köszönhetően jelentősen megnő a kínált termékek száma. Az üzletekben 12 új rekesszel, illetve tálcával bővül a bútorzat, így akár 30%-kal több terméknek jut hely. Az üzletek hűtőpultjait szintén bővíti a vállalat, hogy a szélesebb hűtött-, illetve fagyasztott- termék-választék számára is elegendő helyet tudjon biztosítani.



„Látványpékségeinknél minden termék tálcája önzáró plexiajtót kap, amely esztétikus és higiénikus megjelenítést biztosít a termékek számára, a vásárlók továbbá fém fogóeszközzel választhatnak a frissen sült pékáruk közül. Hűtőpultjaink bővítésére és a pékségek bútorainak modernizálására mintegy 4 milliárd forintot fordítunk, így összesen közel 10 milliárd forintos beruházással járulunk hozzá ahhoz, hogy hazai beszállítóink még több friss vagy hűtött magyar termékkel jelenhessenek meg vásárlóink előtt. A kereskedelem terén ebben az évben újabb 100 munkahelyet hozunk létre” – mondta Kulcsár Dénes ügyvezető igazgató.



Tarjáni István polgármester gratulált a fejlesztéshez és kijelentette, hogy a Biatorbágyot választó vállalkozások számára a város vezetése továbbra is biztosítani kívánja a vonzó gazdasági környezetet és a korrekt partneri kapcsolatot.