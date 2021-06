Gazdaság

Energiahivatal: áprilisban 26 százalékkal nőtt a földgázfogyasztás Magyarországon

A növekvő hazai igényeket az import elégítette ki, a többletforrások elsősorban ukrán és osztrák irányból érkeztek az országba. 2021.06.08 11:48 MTI

A hideg időjárás miatt áprilisban 26 százalékkal nőtt a hazai fölgázfogyasztás a tavaly áprilisihoz képest, az ellátás végig zavartalan volt - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) kedden az MTI-vel.



A magas fogyasztáshoz a lakossági igények emelkedése és a gáztüzelésű erőművek tavalyinál csaknem 50 százalékkal magasabb kereslete is hozzájárult. A növekvő hazai igényeket az import elégítette ki, a többletforrások elsősorban ukrán és osztrák irányból érkeztek az országba - jelezte a MEKH.



Áprilisban elkezdődött a betárolási szezon, de a tavalyinál 58 százalékkal kevesebb jutott a hazai tárolókba. A közlemény szerint ehhez az elhúzódó hideg időjárás mellett az is hozzájárult, hogy tavaly télen sem fogyott el a tárolókból a 2019-ben betárolt elővigyázatossági tartalék.



Ukrajna kivételével a szomszédos országokban még a kitárolás folytatódott.



Európa más piacain már nem voltak tárolói többletkészletek, így az elhúzódó hideg és az otthoni munkavégzés miatt megemelkedő kereslet hatására egész Európát a spot árak emelkedése jellemezte - hívta fel a figyelmet a MEKH.



Áprilisban megawattóránként (MWh) 4 euróval nőttek a másnapi piaci árak, a CEEGEX záró ára 22,71 euró/MWh szintre emelkedett, ami több mint két és félszerese a tavaly áprilisinak.



Az éves gáztermék ára is jelentősen emelkedett Európa gázpiacain, és áprilisban visszatért a két évvel korábban jellemző szintre.



A szűkös európai kínálat és a növekvő árak ellenére a nagy európai szállítók nem növelték kínálatukat. Az orosz, a norvég és az afrikai behozatal is csökkent, márciushoz képest csak az LNG-import emelkedett, a Gazprom elektronikus platformján sem kínált rövid távú termékeket - közölte a MEKH.