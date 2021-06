Gazdaság

ITM-államtitkár: az újranyitás elkezdődött Magyarországon

Az újranyitás elkezdődött Magyarországon az átoltottság növekedésével, idén áprilisban nőtt a kiskereskedelmi forgalom, az emberek elkezdték elkölteni a megtakarításaikat - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára a KSH adataira reagálva pénteken az M1 aktuális csatornán.



A KSH pénteken közzétett adatai szerint áprilisban a kiskereskedelem forgalmának volumene - a hónap közepétől fokozatosan megszüntetett korlátozások és a tavaly áprilisi mélypont eredményeként - a nyers adat szerint 9,9, naptárhatástól megtisztítva 10,6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakihoz képest.



Cseresnyés Péter hozzátette: bár a számok jelentős növekedést mutatnak az egy évvel ezelőttihez képest, ez részben az alacsony bázis miatt van. Egy éve ugyanis bizonyos üzletek a koronavírus-járvány elleni intézkedések miatt bezártak - mondta.



Bíztatónak nevezte, hogy a 2019-es forgalomhoz képest az iparcikkek területén is növekedés volt idén áprilisban, ahogy az élelmiszer-, és élelmiszer jellegű kereskedelem is 3 százalék feletti bővülést mutat.



Kitért arra, hogy az online kereskedelemben is kitartott a lendület, az elmúlt fél évben többször lépte át a százmilliárd forintos határt. Áprilisban is több mint 100 milliárd forint volt az online forgalom, ami a teljes kiskereskedelmi forgalom több mint 10 százaléka - mondta.



Az államtitkár elmondta, hogy a bértámogatások a kiskereskedelmi ágazatban is segítették a foglalkoztatást.