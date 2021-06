Gazdaság

Itt a vége: betiltja az egyszer használatos műanyag termékek nagy részét a kormány

Tilos az egyszer használatos műanyagtermékek, valamint az oxidatív úton lebomló műanyagból készült termékek forgalomba hozatala. 2021.06.02 10:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet értelmében betiltanak egyes egyszer használatos műanyagtermékeket, valamint az oxidatív úton lebomló műanyagból készült termékek forgalomba hozatalát.



Tilos az egyszer használatos műanyagtermékek, valamint az oxidatív úton lebomló műanyagból készült termékek forgalomba hozatala - írja a Portfolio a Magyar Közlönyre hivatkozva.



A következő termékeket nem lehet majd forgalomba hozni a 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet értelmében:

- Fültisztító pálcika;

- Evőeszköz (villa, kés, kanál, evőpálcika);

- Tányér;

- Szívószál;

- Italkeverő pálcika;

- Léggömbökhöz - kivéve az ipari vagy más foglalkozásszerű felhasználásra szánt ballonokat, valaminta fogyasztók számára nem értékesített alkalmazásokat - rögzítendő és azokat tartó pálca, beleértvea léggömböt a pálcához rögzítő szerkezetet;

- Expandált polisztirolból készült ételtároló edény, azaz ételtartó, különösen doboz tetővel vagy anélkül, amely olyan étel tárolására szolgál, amely azonnal fogyasztható helyben vagy elvitelre, illetve fogyasztása általában az edényből történik, vagy készételként fogyasztható, azaz további elkészítést, különösen főzést, forralást vagy melegítést nem igényel, beleértve különösen a gyorsételekhez vagy egyéb készételekhez használt ételtároló edényt, kivéve az italtárolót, tányért és tasakot, valamint az ételt tartalmazó csomagolást;

- Expandált polisztirolból készült italtároló, beleértve a kupakját és a fedelét is;

- Expandált polisztirolból készült italtartó pohár, beleértve annak tetejét és fedelét is;

- Könnyű műanyag hordtasak forgalomba hozatala, amelynek falvastagsága 15 mikron feletti, a biológiailag lebomló műanyagból készült kivételével;

- Oxidatív úton lebomló műanyagtermékek (ezek olyan adalékanyagokat tartalmazó műanyagok, amelyek oxidáció révén a műanyag mikroméretű részecskékre történő széttöredezését vagy kémiai lebontását idézik elő). Haladékot a nem expandált polisztirolból készült italtartó pohár kapott, egészen 2023. január 1-ig, azután azonban ennek is tiltott lesz a forgalomba hozatala.



Vannak azonban olyan egyszer használatos műanyag termékek, amelyekre nem terjed ki a tilalom: például a kisgyermekeknek készült poharakra vagy az orvostechnikai eszközként használatos szívószálakra és pálcikákra.