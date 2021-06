Gazdaság

Cofidis: visszatért a hitelfelvételi kedv a járványt megelőző szintre

A hitelüket törlesztők aránya is 2020 augusztusától folyamatosan emelkedik, és az elmúlt egy évben felvett hiteleknél is enyhe növekedés látható. 2021.06.03 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar lakosság hitelfelvételi szándéka a tavalyi visszaesés után 2021 első negyedévében visszaállt a járványhelyzet előtti szintre, az átlagosan felvenni tervezett, nem lakáscélú hitelösszeg is nőtt - állapította meg a legfrissebb kutatásában a Cofidis Magyarország.



A Cofidis Hitel Monitor kutatás eredményeit összegző szerdai közlemény szerint a hitelüket törlesztők aránya is 2020 augusztusától folyamatosan emelkedik, és az elmúlt egy évben felvett hiteleknél is enyhe növekedés látható.



A felmérésben megkérdezettek 11 százaléka tervez hitelt felvenni a következő egy évben, legutóbb 2019 áprilisában volt ilyen magas ez az arány. Az augusztusi mélypont után a hitelüket törlesztők aránya is elérte a tavalyelőtti átlagos (49 százalékos) szintet, a gyermeket nevelők esetében pedig egy erőteljesebb növekedés után a 66 százalékot.



A felmérést megelőző előtti egy évben a megkérdezettek 24 százaléka vett fel hitelt. Bár ez az arány elmarad a járványhelyzet előtt mért 31 százaléktól, a Cofidis szakértői szerint a következő negyedévekben további emelkedés várható.



"A hitelfelvételi tervek élénkülnek, az emberekben a járványhelyzet alatt jellemző óvatosság megszűnni látszik. A lakosság hitelfelvételi kedvének növekedése és a saját anyagi helyzetére vonatkozó várakozások javulása alapján a következő egy évben feléledhet a hitelek, különösképpen a személyi kölcsönök iránti kereslet, amire a nyári időszakban előtérbe kerülő lakásvásárlási és -felújítási célok is hatással lesznek" - idézi a közlemény Jean-Francois Rémy-t, a Cofidis Magyarországi Fióktelepének vezérigazgatóját.



A felmérésben kitértek a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóbarát személyi hitel minősítés fogadtatására is: akik már hallottak róla, azok közül szinte mindenki (96 százalék) figyelembe venné a hitelfelvételi döntésnél a minősítés meglétét. Sőt ennek hiánya minden tizedik ügyfelet elidegenít az adott pénzintézettől.



A hitelfelvételben gondolkodók körében elsősorban a lakásvásárlási (41 százalék), a lakásfelújítási (40 százalék) és az autóvásárlási (33 százalék) célok a jellemzőek. A potenciális hitelcélok közül nagyot ugrott a lakásfelújítás (55-ről 67 százalékra).



Az áruhitelt felvevők aránya idén márciusban ismét elérte a járvány előtti szintet. Bár nem nőtt azok aránya, akik személyi kölcsönt vettek fel, az ebben a hiteltípusban gondolkodók aránya a tavalyi csökkenés után a 2019 eleji szintre, 12 százalékra nőtt - írták.



A Cofidis Hitel Monitor kutatást az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. készíti 500 fős mintán online adatfelvétellel évente négy alkalommal 2011 óta. Az adatok a 18-69 éves magyar internetező lakosságra reprezentatívak.