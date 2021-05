Légiközlekedés

Ismét megnyílik a debreceni nemzetközi repülőtér

Újra megnyitja debreceni bázisát a Wizz Air - közölte a légitársaság hétfőn az MTI-vel.



Közleményük szerint június 5-étől Eindhovenbe, június 12-étől pedig már London Lutonba is repül Debrecenből a Wizz Air.



Vajda János, a repülőteret üzemeltető Debrecen International Airport Kft. ügyvezetője arról tájékoztatott, hogy fokozatosan indítanak újra más járatokat is. A repülőtér minden szempontból felkészült az újraindulásra, de a biztonságos utazás érdekében fontosnak nevezte, hogy a légikikötőben bevezetett egészségügyi intézkedéseket mindenki betartsa.



A következő napokban induló két útvonal után hamarosan visszatérnek a közkedvelt nyaralóhelyekre tartó járatok, így azok is elkezdhetik az utazást szervezni, akik a keleti régióból szeretnének Európa legszebb tengerpartjaira repülni - idézte a közlemény Radó Andrást, a Wizz Air szenior vállalati kommunikációs menedzserét.



A debreceni nemzetközi repülőtér, Magyarország második legnagyobb repülőtere, 2019-ben több mint 600 ezres utasforgalmat bonyolított, és a Wizz Air helyi bázisán köszöntötték a légitársaság 1,5 milliomodik debreceni utasát is.



Jelezték: a légitársaság a kötelező biztonsági intézkedések és a fedélzeti protokoll mellett a repülés ideje alatt hatékony szellőztetési rendszerrel biztosítja a levegő megfelelő minőségét az egészségügyi kockázatok jelentős csökkentése érdekében.