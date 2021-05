Gazdaság

A GVH a maximális büntetést rótta ki a gyermekeket emelt díjas SMS-ek küldésére buzdító cégre

A társaság jogsértő módon, közvetlenül hívott fel gyermekeket a vásárlásra, a reklámokban pedig elhallgatta a szolgáltatás árát és a személyes adatok kezelésének legfontosabb jellemzőit. 2021.05.26 12:05 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a maximálisan kiszabható, mintegy 350 millió forintos bírságot rótta ki a Bongo nevű játék üzemeltetőjére, mivel a társaság burkolt reklámokkal, a költséget elhallgatva igyekezett a gyermekeket emelt díjas SMS-ek küldésére bírni - közölte a versenyhivatal az MTI-vel.



A versenyhatóság tavaly indított versenyfelügyeleti eljárást a szolgáltatást üzemeltető ausztrál Global AQA Pty Ltd. ellen.



A GVH közleményében ismertette: a társaság jogsértő módon, közvetlenül hívott fel gyermekeket a vásárlásra, a reklámokban pedig elhallgatta a szolgáltatás árát és a személyes adatok kezelésének legfontosabb jellemzőit. A cég emellett egyes csatornákon - így influenszer-hirdetésekben, illetve iskolásoknak szóló websorozatban - burkoltan hirdette a játékot, azaz a fogyasztók számára nem derült ki, hogy fizetett reklámokról van szó.



Az Ask Bongo, azaz "Kérdezd Bongot!" szolgáltatás lényege, hogy Bongo, a kismajom - emelt díjas SMS-ért - válaszolt a feltett kérdésekre - derült ki a közleményből.



Mivel a digitális oktatás alatt a gyerekek a szokásosnál is több időt töltöttek okostelefonok és számítógépek előtt, így nagyobb eséllyel találkozhattak a kifogásolható hirdetésekkel, ezért a GVH tavaly tavasszal ideiglenesen megtiltotta a szolgáltatást és annak reklámozását.



Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke a közlemény szerint elmondta, hogy a sérülékeny fogyasztók, így például az idősek, a betegek és a gyermekek ellen elkövetett jogsértéseket szigorúan veszi a versenyhivatal. A gyermekeket érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat különösen súlyosan ítélik meg - tette hozzá.



A hatóság megállapította három influenszer ügynökség és egy webtartalom-gyártó - a P4R Digital Agency Kft., a Social Guru Magyarország Kft., a hd OPEN! Kft. és a Globoport Média Holding Kft. - felelősségét is az ügyben. A hazai vállalkozások számára a versenyhatóság bírság kiszabása helyett belső szabályozások kialakítását írta elő, amelyek segítenek elkerülni a jövőbeni hasonló jogsértéseket - ismertették. A programok végrehajtását mind a négy cég vállalta - tették hozzá.