Turizmus

Újabb szállodáit nyitja meg a Danubius és az Ensana

Az élénk belföldi keresletre reagálva további balatoni és hévízi szállodáit nyitja meg a Danubius Hotels és az Ensana. 2021.05.20 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Emellett bízva a fővárosi forgalomnövekedésben júniusban három újabb budapesti szálloda is vendégeket fogadhat, köztük a budavári Hilton Budapest - közölte a szállodalánc az MTI-vel csütörtökön.



Emlékeztetnek: május 13-án már újranyitottak a Danubius Hotels és az Ensana első vidéki szállodái. A Danubius Hotels tavaly sikeresen bevezetett szigorú higiéniai szabályzatával, biztonságos környezetben nyitnak újra a szállodák.



Közölték, hogy a nyitás iránti élénk érdeklődés és az előzetes foglalások emelkedése miatt június 10-től a balatonfüredi Danubius Hotel Annabella, míg a gyógyszállókat üzemeltető Ensanához tartozó Ensana Thermal Aqua június 18-tól várja vendégeit. A fővárosi kínálat szélesítése érdekében 2021 júniusától további budapesti szállodáik is megnyitnak. A Danubius Hotel Erzsébet City Center és az Ensana Thermal Margitsziget június 1-től, a Hilton Budapest a világörökséghez tartozó Budai Várnegyed szívében június 14-től várja a Budapestre látogatókat.



A Danubius Hotels tulajdonosa az angol CP Holdings Ltd., szállodaipari érdekeltsége 42 szállodával Európa 5 országában van jelen. 2019-től a városi szállodák a Danubius Hotels, míg a gyógy- és wellness szállodák, az Ensana márkák köré szerveződtek. 11 budapesti és 7 vidéki szállodát üzemeltetnek Magyarországon. Az Ensana csoporthoz jelenleg 26 gyógyszálloda tartozik a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában és a legtöbb Spa hotellel rendelkezik Európa történelmi fürdővárosaiban.