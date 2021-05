Világvége

Szigorít a szénalapú üzleti tevékenységet folytató vállalatokkal kapcsolatban az Allianz csoport

Éghajlatvédelmi stratégiájának részeként szigorít a szénalapú üzleti tevékenységeket folytató vállalatok esetében a befektetések, valamint a vagyon- és felelősségbiztosítások területén az Allianz csoport - tette közzé fenntarthatósági jelentésében a világ egyik vezető biztosítója és vagyonkezelője.



A müncheni székhelyű vállalat az MTI-nek elküldött közleményében a legfontosabb változások között említette, hogy az új szénbányák nyitását tervező, vagy bevételük több mint 25 százalékát szénbányászatból szerző, valamint az évente több mint 10 millió tonna szenet kitermelő bányatársaságok 2023. január 1-től nem köthetnek vagyon- és felelősségbiztosítást, és nem kaphatnak finanszírozást.



Ugyanez vonatkozik azokra az energetikai vállalatokra, amelyek új széntüzelésű erőműveket építenek, éves energiatermelésük több mint 25 százaléka származik szénből, illetve évente öt gigawattnál több energiát termelnek szénből, valamint azokra a szolgáltatókra, amelyek bevételének több mint 25 százaléka szénből származik.



Az ilyen vállalatok esetében a kizárólag megújuló energiaforrásokra épülő üzleti tevékenységek és befektetési lehetőségek továbbra is biztosíthatók vagy finanszírozhatók, ha a vállalat már átfogó éghajlatvédelmi átállási tervet vezetett be.



Az életbiztosítási - ide nem értve a unit-linked termékkel rendelkező - kötvénytulajdonosok befektetéseit tartalmazó portfólióban 2018 óta nem szerepel új szénalapú projekt.



Az Allianz 2015 óta több mint 6,3 millió eurónyi, szénalapú üzleti modellekkel kapcsolatos befektetést épített le; a küszöbérték 2023-tól ezen a területen is 25 százalékra csökken.



A befektetések, valamint a vagyon- és felelősségbiztosítások ágazatában a szénalapú üzleti modelleket a vállalat 2040-ig teljesen kivezeti - közölték.



A tájékoztatás szerint az Allianz csoportnak a világ több mint 70 országában több mint 100 millió magán- és vállalati ügyfele van. A vállalat biztosítási ügyfelei megbízásából több mint 790 milliárd eurót kezel. Emellett vagyonkezelői - a PIMCO és az Allianz Global Investors - 1700 milliárd euró értékű vagyont kezelnek. Tavaly az Allianz 150 ezer alkalmazottal 140 milliárd euró teljes díjbevételt és 10,8 milliárd euró működési eredményt ért el.