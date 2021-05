Turizmus

Szállodaszövetség: 80 százalék körüli foglaltság várható pünkösdkor a szállodákban

A vidéki szállodákban 70-80 százalék közötti foglaltság várható pünkösdkor az előfoglalások adatai alapján - mondta Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke az MTI-nek szerdán.



Hozzátette: folyamatosan van érdeklődés, foglalnak is a vendégek, teltház azonban nem lesz. Úgy vélte, hogy a háromnapos hétvégéig még hátralévő kicsit több mint egy hét alatt ez nem fog változni jelentősen, bár bíznak abban, hogy még többen terveznek utazást. Megegyezte: sokakat visszatart, hogy bár az oltást megkapták, még nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, ami szükséges a szállodai tartózkodáshoz.



Kitért arra is, hogy a teljes májusi hónapban átlagosan 28-38 százalék közötti kihasználtsággal üzemelnek a magyarországi szállodák. A nyári hónapok közül júniusra eddig 30 százalékos az előfoglalások aránya, július-augusztusra is van érdeklődés. A külföldi turistákkal még nem számolhatnak, közben a külföldi piacok fokozatosan nyílnak meg a magyarok előtt.