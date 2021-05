Gazdaság

A Magyar Bankszövetség támogatja, hogy a rászorulók célzott segítséget kaphassanak a törlesztési moratórium után

2021.05.12 22:30 MTI

A gazdaság stabilitása és gyors növekedési pályára állítása érdekében a Magyar Bankszövetség támogatja, hogy a moratórium meghosszabbításában a rászorulók, a koronavírus-járványban jelentős károkat elszenvedő családok és vállalkozások kaphassanak további, célzott segítséget - nyilatkozta Kovács Levente főtitkár az MTI kérdésére.



Megerősítette, hogy aktív egyeztetés folyik a moratórium jövőjéről a Pénzügyminisztérium, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a kormány további képviselői, valamint a bankszövetség között.



Varga Mihály pénzügyminiszter a hét elején egy lapinterjúban jelezte, hogy a június végén lejáró hitelfizetési moratóriumról egyeztetnek. "Most a tapasztalatok összegyűjtése zajlik, ezután összegezzük az esetlegesen megjelenő igényt" - fogalmazott a tárcavezető, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a betétesek védelmében a bankoknak rendkívül szigorú szabályokat kell betartaniuk.



Az MNB szerint a moratórium kivezetése a vállalati hitelállomány 12 százalékánál és a háztartási hitelek 10 százalékánál jelent kockázatot - erről Fábián Gergely beszélt egy online konferencián a napokban. A jegybank ügyvezető igazgatója elmondta: fontos lenne, hogy célzott legyen a visszaállítás a moratórium után; akinél indokolt, fokozatosan térjen vissza a teljes törlesztéshez. A központi pénzintézet szerint a nem teljesítő hitelek aránya, az úgynevezett NPL-ráta egyszámjegyű marad várhatóan a védőháló feloldását követően - ismertette az MNB-igazgató.



A Pénzügyminisztérium januári adatai szerint a háztartások 59 százaléka élt a hitelmoratórium lehetőségével, 2,7 millió lakossági ügyfélből 1,6 millióan. Erről Gion Gábor pénzügyekért felelős államtitkár beszélt az év elején, aki ismertette azt is: a cégek a nagyjából 10 ezermilliárd forintnyi teljes hitelállományuk 42 százalékára, 4300 milliárdnyi kölcsönre vették igénybe a moratóriumot.