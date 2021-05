Távközlés

Megállapodott a szabadalmi viták lezárásában az Ericsson és a Samsung

Az Ericsson és a dél-koreai Samsung elektronikai és távközlési konszern megegyezett minden szabadalmi jogi vita lezárásában és egyúttal több éves együttműködési szerződést kötöttek egymás szabadalmainak kölcsönös használatáról - jelentette be pénteken a honlapján publikált közleményben a svéd Ericsson AB.



A megállapodás értelmében a felek lezártnak tekintenek minden folyamatban lévő vitás jogi eljárást. A megállapodás részleteit az Ericsson nem hozta nyilvánosságra. Bejelentette viszont, hogy a két cég együtt fog működni a mobil távközlési technológia nyílt szabványainak a standardizálásában, a lakossági és vállalati felhasználási célból egyaránt előnyös alkalmazások kifejlesztése érdekében.



Az együttműködési megállapodás kiterjed az 5G mobil hálózati technológiákra is, beleértve a hálózati infrastruktúra fejlesztéseket és a végfelhasználói készülékeket is.



Az idén január elsejétől visszamenőleg érvényes megállapodás forgalomra gyakorolt hatását figyelembe véve az Ericsson 2,0-2,5 milliárd svéd koronás licencdíj-bevételre számít 2021-ben. Az Ericsson évente mintegy 40 milliárd svéd koronát fordít kutatási-fejlesztési kiadásokra, szabadalmi portfóliója pedig több mint 57 ezer tételt tartalmaz.