Rákkeltővé minősítettek egy itthon is sok ételben használt anyagot, betilthatja az EU

Nem zárható ki, hogy egy Magyarországon is használt élelmiszerszínezék, az E171 - más néven titán-dioxid - amely a csokoládétól a rágógumiig számos termékben megtalálható, rákkeltő hatású - állapította meg több ezer vonatkozó kutatás eredményének áttekintése után az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA). Az Európai Bizottság ezért a betiltását javasolja - számolt be róla a The Guardian cikke alapján a Hvg.hu.



A lap szerint a titán-dioxidot régóta használják az élelmiszerek fehérre festésére, ám a szakemberek jó ideje aggódnak emiatt, ugyanis attól tartanak, hogy rákkeltő hatása lehet. Franciaország ezért már 2019-ben betiltotta a használatát, ám az Európai Unió többi országában, köztük Magyarországon is engedélyezett az anyag.



Az európai egészségügyi biztos, Stella Kyriakides a Twitteren írt arról, hogy az EFSA vizsgálódásának eredménye után az Európai Bizottság a szer unión belüli alkalmazásának betiltására fog javaslatot tenni. Ennek érdekében még ebben a hónapban párbeszédet kezdeményez a tagországokkal.



Az EFSA az E171-nel kapcsolatos kutatási eredményekre támaszkodva azt mondja, a fogyasztásával nem zárható ki a genotoxicitás, vagyis az, amikor egy vegyület roncsolja a DNS-t. A szervezet szerint az anyagból nem állapítható meg olyan napi maximális mennyiség, amelynek fogyasztása még biztonságosnak tekinthető.



Az E171 a levesekben, szendvicsekben, valamint a kisgyermekek és a csecsemők számára készített szószokban is megtalálható.

Following @EFSA_EU's new scientific opinion on the food additive E171, we will propose to ban its use in the EU.



🔹Discussions with Member States will start this month.



🔹Our priority is the health of citizens and the safety of the food they eat.#EUFoodSafety