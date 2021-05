Gazdaság

Energiahivatal: öt éve nem volt ilyen magas a márciusi villamosenergia-fogyasztás

A tavalyi visszaesés után az idén márciusban már nőtt a villamosenergia-fogyasztás, ilyen magas értéket öt éve nem ért el a tavasz első hónapjában - közölte Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) az MTI-vel szerdán.



A bruttó villamosenergia-fogyasztás 4,06 terawattóra (TWh) volt, 3 százalékkal magasabb, mint tavaly márciusban.



A hazai termelés 3,8 százalékkal nőtt, az össztermelés 61 százalékát a karbonmentes technológiák adták, ezen belül a naperőművek aránya 4,8 százalék volt. A változékony időjárás hatására a naperőművi termelés napi maximuma 270 és 1300 megawattóra (MWh) között ingadozott.



A MEKH közleménye szerint a másnapi piaci árak Európa-szerte magasabbak voltak a márciusban megszokott értékeknél. Ehhez hozzájárult, hogy a német piacon folytatódott az alacsony szélerőművi termelés, és a szokásosnál nagyobb mértékben kellett a fosszilis termelőkre támaszkodni az ellátásban. A szén- és a gázerőművi termelés is nőtt. Az elhúzódó hideg időjárás a szén- és gázárakat is emelte, miközben a historikus magasságokba szökő szén-dioxid-kvótaárak jelentősen növelték a fosszilis villamosenergia-termelés költségeit.



A szén-dioxid drágulása a jövő évi villamosenergia-termékárakat is megemelte. A német piacon 2011 óta nem látott szinten (56,8 euró/MWh) zárta a hónapot a 2022. évi zsinórtermék ára, és a hazai piacon is elérte a 60 euró/MWh-t.



Márciusban a közlemény szerint a szabályozási piacokhoz kapcsolódó költségek jelentősen emelkedtek. A hivatal vizsgálatot indított a kiegyenlítő energia költségek emelkedését okozó tényezők azonosítása és a szabályozói beavatkozás szükségességének meghatározása érdekében.