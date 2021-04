Koronavírus-járvány

MFB: a koronavírus-járvány gazdasági hatásai határozták meg a tavalyi működést

A válság okozta gazdasági károk enyhítése mellett alapvető cél volt az állami vagyon optimális és racionális hasznosítása. 2021.04.30 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 2020-ban 8,832 milliárd forintos veszteséget ért el az előző évi 400 millió forint nyereség után, konszolidált nettó eredménye 2,536 milliárd forint nyereség volt az előző évi 2,158 milliárd forint veszteséget követően - derül ki a BÉT honlapján csütörtökön közzétett, IFRS standardok szerinti, konszolidált éves jelentésből, amelyet április 28-án fogadott el a bank tulajdonosi jogainak gyakorlója.



A jelentésben hangsúlyozták: az MFB Zrt. 2020-as működését jelentős mértékben a koronavírus-járvány miatt kialakult gazdasági helyzetből eredő hatások határozták meg. A recesszió alapvetően befolyásolta a bank tavalyi teljesítményét, az eredmény alakulását, a kihelyezési ügyletek nagyságát, irányát, típusát és csatornáját.



A válság okozta gazdasági károk enyhítése mellett alapvető cél volt az állami vagyon optimális és racionális hasznosítása - hangsúlyozták. A bank a válságra adott válaszok rövid távú következményeként negatív eredményt realizált 2020-ban, a koronavírushoz kapcsolódó tételek nélküli eredménye azonban pozitív, a banki mérlegfőösszeg elsősorban a krízisintézkedések hatására a hitel- és befektetési állomány bővülésével párhuzamosan emelkedett.



A tájékoztatás szerint a csoportszintű konszolidált mérlegfőösszeg december 31-ig 1 939 078 millió forint volt, 35 százalékkal magasabb az előző évinél. Az emelkedés a hitelezési aktivitás bővüléséből és egy bankközi ügyletből adódott. A konszolidált saját tőke értéke 411 721 millió forintot tett ki - jelezték.



Közölték: az MFB Csoport a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak ellensúlyozására, illetve a gazdaság újraindításának elősegítése érdekében finanszírozási csomagot bocsátott a magyar vállalkozások rendelkezésére összehangolt hitel-, tőke- és garanciaprogramokon keresztül. A kidolgozott programok egyaránt célozzák a vállalkozások likviditási problémáinak megoldását, a munkahelyek megőrzését, a beruházási, fejlesztési tevékenység ösztönzését és a cégek hazai kézben tartását.



A növekvő üzleti aktivitás olyan mértékű tőkeszükséglet növekedést okozott, hogy a tőkemegfelelési mutató kritikus szintre csökkenését elkerülve a bank 151,4 milliárd forint tulajdonosi tőkejuttatásban részesült.



Megjegyezték: a fizetési moratórium miatti számviteli hatás milliárdos veszteséget jelentett az eredményben.

A jelentés szerint a bank tavaly az előző évinél 6,9 százalékkal több, összesen 386 milliárd forint összértékű hitelkérelmet hagyott jóvá, ebből egyedi nagy ügyletekre 294 milliárd, hitelprogramokra 92 milliárd forintot. Az új hitelfolyósítások értéke meghaladta a 294 milliárd forintot, év végére a bank összes hiteleinek nettó állománya 1111 milliárd forintot tett ki, amely 148 milliárd forinttal volt több az előző évinél - tájékoztattak.



Hozzátették: tavaly a bank 82 milliárd forint új garanciát nyújtott ügyfeleinek, ami a 2019-es értéket kilenc milliárd forinttal haladta meg.



A bank nettó részesedésállománya 2020-ban 198,2 milliárd forinttal 315,1 milliárd forintra nőtt, tényleges tőkekihelyezés 49,7 milliárd forint értékben történt.



Kiemelték: az európai uniós források közvetítése jelentős növekedést mutatott. Az MFB Pontok hálózata több mint 15 ezer hitelkérelmet fogadott be 275,5 milliárd forint értékben, és az esetek 71 százalékában pozitív döntést hozott. Összesen 183 tőkebefektetési döntés, illetve szerződéskötés történt 40,228 milliárd forint értékben. A bank közvetítőkön keresztül tavaly 188,6 milliárd forint európai uniós forrást helyezett ki, ebből 163,7 milliárd forint hitel és 24,9 milliárd forint kockázati tőke volt.



Az MFB 485,3 milliárd forint értékben vont be közép- és hosszúlejáratú idegen forrást, ez 35 százalékban forint, 61,6 százalékban euró, 3,4 százalékban amerikai dollár volt - írták.



Kitértek arra is, hogy a bank 13 779 millió forintos kamatkülönbözete az emelkedő kamatozó eszközállomány miatt meghaladja az előző évi értéket és az 1830 millió forintos osztalékbevétel is nagyobb, mint az előző évben.



Az MFB-ben az állam 100 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik, a tulajdonosi jogokat 2018. május 22-től a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter képviseli.