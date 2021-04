Élelmiszerbiztonság

Kínából származó étrend-kiegészítő kapszula forgalmazását tiltotta meg a Nébih

Forrás: Nébih

Férfiaknak ajánlott étrend-kiegészítő kapszulában mutatott ki jelentős mennyiségű gyógyszer-hatóanyagot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma, ezért a hivatal kötelezte a forgalmazót a termék azonnali visszavonására a kereskedelmi forgalomból és a fogyasztóktól, egyúttal megtiltotta további forgalmazását és importálását.



A Nébih szerdai tájékoztatása szerint a Maho Silver Trans Kft. által forgalmazott, Kínában gyártott "THE BOSS" márkanevű étrend-kiegészítő kapszulánként 122 milligramm (mg) szildenafilt és 73 mg tadalafilt tartalmazott.



Viszonyításképpen az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal közölte: a gyógyszerként forgalmazott Viagra tablettánként 25, 50 vagy 100 mg szildenafil hatóanyagot, a Tadalafil Teva tablettánként 5, 10 vagy 20 mg tadalafil hatóanyagot tartalmaz. Így az étrend-kiegészítő egyetlen kapszulájában a hatóanyagok külön-külön is jóval meghaladják a terápiás dózis legmagasabb értékét.



Az étrend-kiegészítők az érvényes uniós és hazai szabályozás szerint élelmiszernek minősülnek, amelyekben gyógyszer-hatóanyag felhasználása tilos. A termék a jelölés alapján kizárólag növényi hatóanyagokat tartalmaz, ami a valóságnak nem felel meg, így hamisítványnak minősül. Elfogyasztása komoly egészségkárosodási kockázatot jelenthet, a mellékhatások között szerepelhet látásromlás, hallásromlás, fülzúgás, súlyos kimenetelű kardiovaszkuláris tünetek, szívelégtelenség, vérnyomás-ingadozás - hívta fel a figyelmet a Nébih.



Az ügyben az eljárás folyamatban van. A Nébih a forgalmazóval szemben élelmiszer-ellenőrzési bírságot szab ki, továbbá a hamisítás miatt büntetőfeljelentést is tesz.



A hivatal kéri a vásárlókat, ha a készítmény forgalmazását tapasztalják, a gyors hatósági intézkedések érdekében jelezzék azt a Nébih zöld számán (06/80/263-244) vagy az ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu e-mail címen.