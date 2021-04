Gazdaság

AM: a fenntartható élelmezési rendszer fontosabb, mint valaha

A fenntartható élelmezési rendszer közügy, amely a koronavírus-járvány alatt fontosabb lett, mint valaha - fogalmazott köszöntőjében Bencsik Dávid, az Agrárminisztérium (AM) nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára az élelmezési csúcstalálkozó nemzeti dialógusának online eseményén a tárca szerdai közleménye szerint.



Az ősszel New Yorkban megrendezendő élelmezési rendszerek csúcstalálkozója előtt az Agrárminisztérium nemzeti dialógust hívott életre, amelynek célja, hogy ösztönözze a nemzetek kapcsolódását a fenntartható élelmezési rendszerekhez, támogassa az elképzelések kidolgozását, elősegítse a jó gyakorlatok megosztását.



Bencsik Dávid helyettes államtitkár a fenntartható élelmezési rendszerek jelentősége mellett érvelve elmondta, hogy az biztosítja az egészséges étrendet és a tápláló élelmiszerekhez való hozzáférést, garantálja az élelmiszer-ellátási lánc valamennyi gazdasági szereplőjének méltányos kezelését, valamint csökkenti az élelmiszer-pazarlást, egyúttal hozzájárul az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési célok eléréséhez is.



Az elsősorban gondolatébresztő, figyelemfelkeltő, információcserére szolgáló rendezvény kapcsán a helyettes államtitkár összefogásra kérte a társminisztériumokat, egyetemeket, kutatóintézeteket. A helyettes államtitkár a program magyar koordinátoraként a hazai álláspont kialakítása mellett kezdeményezni fogja a V4-tagállamok szempontjainak közelítését is - írták a közleményben.



A tárca tájékoztatása szerint Juhász Anikó, az AM agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára hozzászólásában kifejtette: a V4 országok kedvező természeti adottságai jó alapot adnak az élelmiszerellátás kihívásainak megválaszolásához. Ugyanakkor, mint mondta, további érdemi lépések szükségesek egy sokkal fenntarthatóbb, takarékosabb és hatékonyabb rendszer kialakítására.



Juhász Anikó hozzátette: a magyar kezdeményezésre létrejött BIOEAST együttműködés kertében 5 szakértői munkacsoport térképezi fel egy-egy adott területen a kihívásokat, illetve tesz javaslatot olyan kutatási témák megvalósítására, amelyek a régió országai számára segítséget jelenthetnek a helyes, tényadatokon alapuló válaszok megfogalmazásához. Kedvező fejleményként értékelte, hogy a régió számára a BIOEAST együttműködés érezhetően komoly lökést ad a régiós kutatási igények és lehetőségek megjelenítéséhez.



A helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy az élelmiszerrendszerek fenntarthatóságának növelésére a Horizont Európa keretprogram is nagy hangsúlyt helyez. A kutatási eredmények közvetlen szemléletformáló hatásúak, mert tényeket közölnek, amelyek az egyéni döntések következményeire is élesen rámutatnak. A táplálkozási szokásaik kialakításához a fogyasztók láthatóan egyre intenzívebben igénylik az olyan információkat, adatokat, amelyek a különböző élelmiszerek egészségügyi és környezeti összefüggéseit mutatják be - fogalmazott Juhász Anikó az AM közleménye szerint.