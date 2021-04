Beruházás

A thyssenkrupp autóipari vállalat fejlesztőközpontja mérnöki irodát nyitott Veszprémben

A thyssenkrupp német autóipari vállalat magyarországi fejlesztőközpontja Veszprémben nyitott telephelyet, ahol a tervek szerint két éven belül 80 fejlesztőmérnök dolgozik majd - tájékoztatta kedden az MTI-t a vállalat vezetője.



Marc de Bastos Eckstein, a thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. ügyvezetője közölte: a veszprémi telephely a német nagyvállalat autóipari tevékenységét támogatja, melynek része a veszprémi Pannon Egyetemmel kötött megállapodás is.



Az együttműködés kiterjed az autóipari rendszerekhez kapcsolódó oktatásfejlesztési tevékenység támogatására, előadások megtartására, gyakorlati helyek biztosítására, valamint projekt és diplomamunkákban történő együttműködésre is.



A vállalat a hallgatók számára munkahelyet is biztosít, ahol kutatási és fejlesztési feladatokban vehetnek részt.



Az ügyvezető elmondta, hogy a veszprémi iroda a csaknem 900 mérnököt foglalkoztató budapesti központhoz tartozik, ahol egyebek mellet elektromechanikus kormányszervót fejlesztenek, amely a hagyományos szervókhoz képest megbízhatóbb, kevesebb energiát fogyaszt és alkalmas a legkülönfélébb vezetéstámogató- vagy önvezető rendszerekkel való együttműködésre. Ezen kívül a mechanikus kapcsolatok helyett csupán elektronikus összeköttetést biztosító megoldásokon valamint önvezető rendszereken is dolgoznak.



A cég magyarországi telephelyein 2300 munkatárs dolgozik, Jászfényszarun elektromechanikus kormányszervókat és hengerfejbe integrált vezérműtengelyeket gyártanak, Debrecenben stabilizátorokat és rugókat készít a vállalat, míg Győrben futómű-összeszerelő üzem, valamint egy Steel Service Center is működik.



A thyssenkrupp német nemzetközi ipari- és technológiai vállalatcsoport 60 országban a 2019/2020-as üzleti évben 104 000 munkatárssal, több mint 10 000 milliárd forint (29 milliárd euró) árbevételt ért el termékei és szolgáltatásai értékesítésével. A vállalat az innovációra épít, 22 200 bejegyzett szabadalommal rendelkezik. Magyarországon elsősorban az autóiparhoz kapcsolódó tevékenységeivel van jelen.



A thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. partnerei többek között a BMW, a Daimler, az SGMW, General Motors kínai joint venture vállalata.



A thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. nettó árbevétele a 2019. október 01- 2020 szeptember 30 időszakban csaknem 193 milliárd forint, adózott eredménye 20 milliárd forint volt.