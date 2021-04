Közlekedés

Klímasemlegességre törekszik 2050-ig a MÁV-Volán Csoport

2021.04.23 01:30 MTI

A MÁV-Volán Csoport 2050-ig kívánja elérni a klímasemlegességet, ezért zöldstratégiát fogadott el - közölte a vállalat csütörtökön, a Föld napja alkalmából az MTI-vel.



A stratégiai céljaik közül elsőként emelték ki a közlekedésből származó szén-dioxid kibocsátásának további csökkentését, amit a villamosított vasútvonalak bővítésével, több elektromos járművel, a vasúti áruszállítás növelésével érnének el. A vasúti járműpark korszerűsítését a közlemény a fejlődés alappilléreként említi.



A károsanyag-kibocsátás csökkentésére az autóbuszpark fejlesztésében is törekednek, csakúgy, mint az üzemeltetési költségek mérséklésére. Hozzátették, hogy a vasúti és a közúti autóbuszos közlekedés egyesítése lehetővé teszi a vidéki közlekedés összehangolását, a felesleges párhuzamosságok, a kihasználatlan járatok megszűnését.



A vállalatcsoport az embereket is arra ösztönzi, hogy az autózás helyett a vasutat válasszák. Erre szolgálnak az önkormányzatokkal együttműködésben épülő P+R parkolók, valamint az autóbusz-állomásokon, és a műszaki telephelyeken létesülő kerékpártárolók - írták.



A közlemény a fenntarthatósági célkitűzések fontos elemeként tért ki a zöld digitalizációra. Az online jegyértékesítés mellett kiemelték az informatikai rendszerek fejlesztését, amelynek meghatározó szerepe van a hatékony utastájékoztatásban, az utaskiszolgálásban, a menetrend tervezésében. Folyamatban van a vasúti és közúti közös jegyértékesítő rendszer kifejlesztése, valamint a központi forgalomirányítási rendszerek kiterjesztése új vonalszakaszokra - tették hozzá.



Kiemelt jelentőségűnek nevezték a hulladék okozta környezeti terhelés csökkentését szelektív gyűjtéssel, az újrahasznosítás arányának növelésével, innovatív hulladékkezelési technológiák alkalmazásával. A papírmentes munkahelyek kialakítása pedig azt fogja lehetővé tenni, hogy a digitalizáció segítségével minél kevesebb papírt használjon fel a vállalatcsoport mindennapi működése során. A társaság fenntartható épületenergetikai fejlesztéseket is tervez, hogy növelje a zöldenergiából származó elektromos áram felhasználási arányát.



A közlemény szerint a MÁV-Volán csoport fenntarthatósági honlapon teszi közzé a zöldstratégiai célkitűzések részleteit, a fenntarthatósági mutatókat, az aktuális zöld híreket. A zold.mavcsoport.hu oldalon számláló is fut, amely a teljes utaskilométerre vetített szén-dioxid-megtakarítást mutatja az autós közlekedéshez képest. Az oldalon regisztráló utasok között nyereményeket sorsolnak ki.